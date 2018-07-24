Министры финансов "Большой двадцатки" назвали главные угрозы для мировой экономики

Министры финансов и главы Нацбанка стран "Большой двадцатки" определили главные угрозы для мировой экономики.

Об этом сообщает Reuters.

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Они отметили, что факторы, угрожающие мировой экономике, включают в себя растущую финансовую уязвимость, усиление напряженности в торговле и геополитике, а также глобальные дисбалансы, в том числе и слабый структурный рост в странах с развитой экономикой.

В организации добавили, что развитие основных экономик мира происходит неравномерно, а это создает риски в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Министры подчеркнули необходимость усилить диалог и укреплять доверие между странами. По их словам, торговля важна для мировой экономики, но она должна быть справедливой и взаимной.

Напомним, заместитель директора Центра Восточной Азии Центрального разведывательного управления США Майкл Коллинз заявил, что Китай ведет против Соединенных Штатов Америки холодную войну и глобально работает на подрыв интересов Вашингтона в мире.