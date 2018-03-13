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Министры, представители госагентств и ИТ бизнеса соберутся на блокчейн-конференции в Киеве

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Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv
Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv

29 марта представители Кабинета министров, Верховной Рады и бизнес-сообщества Украины соберутся на одной площадке, чтобы обсудить цифровое будущее страны.

Поводом станет Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv – мероприятие, посвященное блокчейну, криптовалюте и ICO.

Это будет V ежегодная выставка-конференция от международной компании Smile-Expo, которая проводит мероприятия в сфере высоких технологий по всему миру.

Специальные спикеры

На конференции выступит Артем Афян, соучредитель юридической фирмы Juscutum. Он объяснит, как в Украине и в мире подходят к регулированию сферы токенсейлов. Об ICO также будет говорить спикер из США, партнер в юридической фирме CKR LAW LLP Гордон Айнштейн. Он расскажет, какие юридические особенности необходимо учитывать при проведении токенсейла. А продвижению ICO-проекта посвятит доклад маркетинговый эксперт из Болгарии Алекс Божинов.

В рамках отдельной панельной дискуссии обсудят возможности появления в Украине регуляторной песочницы – местной Кремниевой долины. В ней примут участие Алексей Мушак, Александр Рыженко и Константин Ярмоленко. Спикеры расскажут, как сильно такая песочница облегчит жизнь блокчейн-проектам в Украине, как будут поощряться высокотехнологичные разработки и как будет проходить тестирование законов по криптоактивам.

На конференции выступят еще более трех десятков спикеров, среди которых Павел Петренко, Владимир Омелян, инвесторы, предприниматели, разработчики, юристы, трейдеры, маркетинговые эксперты, финансовые аналитики и авторы ICO-проектов.

Конференция пройдет в два потока:

• Finance & Regulation. Здесь спикеры обсудят вопросы регулирования криптоактивив и расскажут об особенностях использования блокчейна в бизнесе: юридические и инвестиционные аспекты.

• Development & Tokenization. В рамках этого потока эксперты подробно разберут технические особенности блокчейна, а также расскажут о методах токенизации экономики и пользе, которую она может принести.

Выставочная зона

На последней киевской блокчейн-конференции в 2017 году от Smile-Expo собралось 40 экспонентов. На этот раз выставка будет еще масштабнее: стенды займут 70 компаний.

Среди них – MyRig и AsicTrade, которые поставляют майнинговое оборудование. Они привезут с собой "железо", блоки питания и решения для майнингових ферм. Свой стенд будет и у Cointraffic, которая создала рекламную платформу для продвижения проектов в Интернете через сайты криптовалютную и блокчейн-тематики. Компания Unibright продемонстрирует готовые комплексные решения для предпринимателей, желающих внедрить блокчейн в бизнес. А инвесторы заинтересуются стендом компании Krypton Capital, которая образовала фонд для инвестирования в криптопроекты.

Площадка

Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv пройдет в современном конгрессно-выставочном комплексе "Парковый". Сегодня его выбирают крупнейшие международные и национальные компании: здесь проходят самые масштабные и знаковые мероприятия Украины. КВЦ "Парковый" находится в центре деловой и культурной жизни украинской столицы по адресу: Парковая дорога, 16а.

Подробная программа мероприятия и регистрация – на сайте Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv.

Теги: Новости Киева
Источник: 24 Канал
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