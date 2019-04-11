Министры обороны США и Австрии обсудили пути противостояния угрозам со стороны РФ и Китая
Руководители оборонных ведомств обоих государств Патрик Шенахэн и Марио Кунасек провели переговоры, в ходе которых обсудили пути сотрудничества и шаги по усилению безопасности в Европе, в частности на фоне угроз со стороны России и Китая.
По итогам встречи, которая проходила в Пентагоне, стороны договорились о совместном усиления оборонных возможностей Австрии в Европе. Также на уровне министров обсудили графики проведения совместных военных учений.
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В частности министры обсудили ряд оборонных вопросов, среди которых усилия, направленные на решение общих проблем безопасности, которые могут поступать со стороны Китая и России в Центральной и Юго-Восточной Европе, а также ведущую роль Австрии в стабилизации и евроинтеграционных усилиях стран Западных Балкан.
Американский министр Патрик Шенахэн выразил благодарность австрийскому коллеге Марио Кунасеку за поддержку Австрией инициатив ЕС по повышению военной мобильности в Европе, и подчеркнул, что это усиливает коллективную безопасность и способность НАТО быстро реагировать на новые угрозы.
Австралийский министр отметил важность совместной работы по усилению общей безопасности.
Это важно не только для Европы, но, в частности, для Австрии, учитывая также нашу безопасность, а также стабильность в регионе. Я очень хотел бы поблагодарить вас за ваше сотрудничество во многих сферах. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество,
– заявил Марио Кунасек.
Министры обороны США и Австрии во время встречи в Пентагоне // @DeptofDefense