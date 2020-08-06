Валовой внутренний продукт Украины в январе – июне 2020 года сократился на 6,5%. В частности, падение во втором квартале составило 11%, что несколько меньше, чем ожидалось.

Минэкономики оценило уровень падения ВВП

ВВП Украины в первой половине 2020 года сократился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

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По итогам шести месяцев 2020 года показатель немного вырос. Ведь падение за первые пять месяцев было 5,9%.

В то же время в министерстве оценивают падение ВВП за 2 квартал 2020 года до аналогичного периода 2019 года на уровне 11%. Это несколько меньше, чем ожидалось ранее – падение на уровне 14%.



Динамика падения ВВП / Скриншот с сайта Минэкономики

По итогам января – мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности составило 7,7%.

Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от противоэпидемических мер,

– говорится в обзоре.

В Минэкономики также добавляют, что на фоне ослабления карантина экономика постепенно начинает восстанавливаться.



Падение экономики по отраслям / Скриншот с сайта Минэкономики

Обратите внимание! НБУ прогнозирует, что по итогам 2020 года ВВП снизится на 6% по сравнению с прошлым годом. А МВФ ранее ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Мировом экономическом прогнозе.