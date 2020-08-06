Минэкономики оценило уровень падения ВВП за полгода: какой он
Валовой внутренний продукт Украины в январе – июне 2020 года сократился на 6,5%. В частности, падение во втором квартале составило 11%, что несколько меньше, чем ожидалось.
Минэкономики оценило уровень падения ВВП
ВВП Украины в первой половине 2020 года сократился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.
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По итогам шести месяцев 2020 года показатель немного вырос. Ведь падение за первые пять месяцев было 5,9%.
В то же время в министерстве оценивают падение ВВП за 2 квартал 2020 года до аналогичного периода 2019 года на уровне 11%. Это несколько меньше, чем ожидалось ранее – падение на уровне 14%.
Динамика падения ВВП / Скриншот с сайта Минэкономики
По итогам января – мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности составило 7,7%.
Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от противоэпидемических мер,
– говорится в обзоре.
В Минэкономики также добавляют, что на фоне ослабления карантина экономика постепенно начинает восстанавливаться.
Падение экономики по отраслям / Скриншот с сайта Минэкономики