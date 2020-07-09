Инфляция в нашей ситуации должна быть 8 – 9%, – министр экономики
Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что в краткосрочной перспективе уровень инфляции в Украине должен быть не ниже 8 – 9%. Именно такой показатель позволит предприятиям развиваться.
Глава Министерства экономики Игорь Петрашко убежден, что инфляция должна быть немного выше для украинской экономики, пишет Интерфакс-Украина.
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Инфляция в нашей ситуации должна быть выше, может 8% или 9%. Это здоровая инфляция, которая позволит предприятиям расти,
– отметил Петрашко.
По его словам, "ревальвация гривны убьет все предприятия". Министр подчеркнул, что другие страны тоже пытаются несколько девальвировать свои валюты.
Что такое инфляция, девальвация и ревальвация?
Инфляция – рост общего уровня цен, сопровождаемый снижением покупательной способности денег.
Девальвация – установление Центральным банком низшего курса национальной валюты при фиксированном обменном курсе. Ревальвация – установление высшего курса.
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Инфляция в Украине: показатели
- В мае 2020 года потребительские цены по сравнению с апрелем выросли на 0,3%. В годовом измерении (к маю 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7%.
- В 2019 году инфляция составила 4,15, а в 2018 – 9,8%, в 2017 – 13,7%, в 2016 – 12,4%, в 2015 – 43,3%.