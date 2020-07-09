Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что в краткосрочной перспективе уровень инфляции в Украине должен быть не ниже 8 – 9%. Именно такой показатель позволит предприятиям развиваться.

Глава Министерства экономики Игорь Петрашко убежден, что инфляция должна быть немного выше для украинской экономики, пишет Интерфакс-Украина.

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Инфляция в нашей ситуации должна быть выше, может 8% или 9%. Это здоровая инфляция, которая позволит предприятиям расти,

– отметил Петрашко.

По его словам, "ревальвация гривны убьет все предприятия". Министр подчеркнул, что другие страны тоже пытаются несколько девальвировать свои валюты.

Обратите внимание! Министр экономики Игорь Петрашко допускает снижение учетной ставки Нацбанка ниже уровня инфляции.

Что такое инфляция, девальвация и ревальвация? Инфляция – рост общего уровня цен, сопровождаемый снижением покупательной способности денег. Девальвация – установление Центральным банком низшего курса национальной валюты при фиксированном обменном курсе. Ревальвация – установление высшего курса.

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