Минэкономики запустило платформу опасных товаров
Министерство экономического развития запустило базу данных "Внимание". Она будет оповещать о разной опасной непищевой продукции.
Пользователи сами смогут проверить на сайте, опасна ли конкретная продукция, сообщает Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства.
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Сайт базы "Внимание" доступен по ссылке. Он имеет три категории: для потребителей, бизнеса и органов контроля за рынком. База включает товары ряда категорий:
- детские товары;
- строительные изделия и материалы;
- промышленные изделия и оборудование;
- топливо;
- медицинские изделия;
- моющие средства;
- электрические и электронные приборы;
- пиротехнические изделия.
Дополнительные возможности базы
Сайт "Внимание" также будет сообщать пользователям о том, как безопасно покупать товары онлайн и что делать в случае, когда вы приобрели продукцию, входящую в перечень опасной.
Также база данных будет информировать, куда обращаться в случае нарушения прав покупателя, какие документы нужны для работы на украинском рынке и многое другое.
"Внимание" должен упростить возможность обратиться в органы, осуществляющие контроль за рынком. Для возможности обратиться за помощью или советом на сайте указаны контактные данные всех таких органов.
Главная страница базы данных "Внимание" / скриншот