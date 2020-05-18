Минэкономики запустило платформу опасных товаров

Министерство экономического развития запустило базу данных "Внимание". Она будет оповещать о разной опасной непищевой продукции.

Пользователи сами смогут проверить на сайте, опасна ли конкретная продукция, сообщает Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

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Сайт базы "Внимание" доступен по ссылке. Он имеет три категории: для потребителей, бизнеса и органов контроля за рынком. База включает товары ряда категорий:

детские товары;

строительные изделия и материалы;

промышленные изделия и оборудование;

топливо;

медицинские изделия;

моющие средства;

электрические и электронные приборы;

пиротехнические изделия.

Дополнительные возможности базы

Сайт "Внимание" также будет сообщать пользователям о том, как безопасно покупать товары онлайн и что делать в случае, когда вы приобрели продукцию, входящую в перечень опасной.

Также база данных будет информировать, куда обращаться в случае нарушения прав покупателя, какие документы нужны для работы на украинском рынке и многое другое.

"Внимание" должен упростить возможность обратиться в органы, осуществляющие контроль за рынком. Для возможности обратиться за помощью или советом на сайте указаны контактные данные всех таких органов.



Главная страница базы данных "Внимание" / скриншот