16:32
15 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Минэкономики не проводило расчеты по налоговым законопроектам 1210 и 1210-1

      20 Читати новину українською
      Тимофей Милованов
      Тимофей Милованов / agropolit.com

      Министерство экономики не проводило оценку влияния налоговых изменений, предложенных в законопроектах 1210 и 1210-1.

      Об этом в интервью изданию The page рассказал руководитель ведомства Тимофей Милованов, который также признался, что не читал законопроектов, вызвавших негативную реакцию бизнеса.

      Конкретную оценку этим законопроектам я не могу дать, потому что я не смотрел на них. Я знаю, что там определенные расчеты с обеих сторон; нужно более осторожно к ним относиться. До внедрения есть время. Надо сделать хорошо, а не как бывает,
      – сообщил Милованов в интервью изданию.

      Милованов признался, что инициативы, касающиеся налоговых изменений, необходимо детально просчитывать, однако пока этого сделано не было.

      "Мы еще не посчитали. Кстати, это тоже изменение, потому что наконец мы начинаем считать влияние на рабочие места, экономику, инвестиции, экспорт, цены. Если бы мы все это считали, а потом принимали законы, мы бы жили в другой стране. А если бы мы хорошо считали, мы совсем в другой стране бы жили", – заключил министр.

      Милованов также выразил надежду на то, что со временем ведомство сможет анализировать законодательные инициативы, которые касаются экономики, до их подачи в парламент.

      Напомним, представители бизнеса, объединения предпринимателей и отраслевые ассоциации ранее высказывали претензии по поводу налоговых инициатив нового состава Верховной Рады. В частности законопроекты 1210 и 1210-1, поданные в парламент представителями фракции "Слуга народа", помимо прочего, предлагают изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это может привести к росту рентных платежей в 4-5 раз.

      Руководитель профильного комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев признал, что законопроекты требуют доработки и будут изменены примерно на 60%. Несмотря на это депутаты рекомендовали ВР принять законопроекты в первом чтении без изменений, а все правки планируют внести до второго чтения. Это, по мнению бизнеса, ограничивает возможность вносить изменения.

      blog_ava
      Перевод часов на зимнее время 2019: когда переводят время в Украине
      сегодня
      85081
      Теги: Налоги Законодательство Налоговый кодекс
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Минске попытаются снова договориться о разведении: карта
      сегодня , 15:00 В Минске попытаются снова договориться о разведении: карта
      Світлана Попова 206
      Сборная Украины вышла на Евро-2020: первые впечатления футболистов
      сегодня , 11:15 Сборная Украины вышла на Евро-2020: первые впечатления футболистов
      Михайло Гема 337
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      сегодня , 09:22 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 18089
      Сборная Украины в меньшинстве победила Португалию и вышла на Евро-2020
      сегодня , 07:43 Сборная Украины в меньшинстве победила Португалию и вышла на Евро-2020
      Михайло Гема 2935
      Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      14 октября , 22:00 Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      Галина Васильченко 775
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук