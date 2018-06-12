Минэкономразвития озвучило цифру, сколько у предпринимателей Украины кассовых аппаратов

Министерство экономического развития и торговли обнародовали данные о количестве кассовых аппаратов в Украине, которые используют предприниматели.

Об этом Минэкономразвития сообщило в Twitter.

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107,6 тысяч предпринимателей в Украине используют 280,5 тысяч кассовых аппаратов,

– говорится в сообщении Министерства.

Также подчеркивается, что вскоре регистрировать и перерегистрировать кассовые аппараты на всех этапах можно будет онлайн.

Напомним, с 8 мая 2017 года пользоваться кассовыми аппаратами обязаны все продавцы бытовой техники, компьютеров, смартфонов и другой электроники, независимо от их оборота или типа предприятия.