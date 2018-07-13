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Минюст США обнародовало имена российских разведчиков, которых обвиняют во вмешательстве в выборы

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В США назвали имена сотрудников разведки России, обвиняемых во вмешательстве в выборы
В США назвали имена сотрудников разведки России, обвиняемых во вмешательстве в выборы / Иллюстративное фото

Министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников российского Главного следственного управления (ГРУ) во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Обнародованы имена обвиняемых.

Данные опубликованы на официальном сайте американского ведомства.

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Это Виктор Борисович Нетикшо, Борис Алексеевич Антонов, Дмитрий Сергеевич Бадин, Иван Сергеевич Ермаков, Алексей Викторович Лукашев, Сергей Александрович Моргачев, Николай Юрьевич Козачек, Павел Вячеславович Ершов, Артем Андреевич Малышев, Александр Владимирович Осадчук, Алексей Александрович Потемкин и Анатолий Сергеевич Ковалев.

По мнению Министерства юстиции США, эти 12 человек являются сотрудниками главного управления генштаба Вооруженных сил России и они ответственны за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.

Напомним, Министерство юстиции США обвинило 12 российских разведчиков во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Теги: Новости США Новости политики Новости России Выборы в США
Источник: 24 Канал
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