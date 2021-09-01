В письме говорится, что для такого решения нет правовых оснований. Его подписала заместитель министра культуры Светлана Фоменко.

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Почему в Минкульте отказали

В своем решении министерство ссылается на постановление Кабмина "Об эффективном использовании государственных средств". Оно запрещает инициировать предоставление учреждениям статусов национального, академического или исследовательского.

Однако в документе указали несколько учреждений, на которые не распространяется этот запрет:

Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства;

Музей истории города Киева;

Музей космонавтики им. Королева.

Одесский художественный музей не входит в этот список.

Кто об этом просил

"Цензор.нет" сообщил, что письмо с просьбой предоставить статус национального музея написал глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий. Его прислали на имя министра культуры Александра Ткаченко 17 августа.

Там говорилось о том, что Одесский художественный музей соблюдает все стандартные требования к музейным заведениям. То есть поддерживает важные национальные проекты, а также активно взаимодействует с музейной общественностью всей страны. Кроме этого музей называли "туристическим магнитом".

За это боролся Ройтбурд

Следует отметить, что 8 августа умер директор этого учреждения Александр Ройтбурд. Художник долгое время боролся за то, чтобы музею предоставили статус национального.

Если это бы случилось, музей перешел бы из областного бюджета на государственный. Соответственно, увеличилось бы финансирование.



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