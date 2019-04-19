Минкульт признал незаконной застройку Летнего театра в Одессе: что дальше

Заместитель министра Министерства культуры Украины Тамара Мазур заявила, что демонтаж и строительные работы на территории Летнего театра в Одессе являются незаконными.

Замминистра подтвердила, что территория Летнего театра является частью памятника местного значения Городского сада. Она прибыла по обращению волонтеров инициативной группы публичного пространства, которые информировали о нарушениях памятнико-охранного законодательства.

Читайте также: Мустафу Найема облили нечистотами в Одессе: фото и видео

Как известно, от Минкульта требуют безотлагательно принять меры по защите Летнего театра, вынести предписание об устранении нарушений требований Закона Украины "Об охране культурного наследия" и остановить любые работы на территории Летнего театра.

"Любые работы, которые проводятся сейчас на памятке, являются незаконными. На сегодняшний день орган культурного наследия областной государственной администрации в Одесской области вынес соответствующее предписание о прекращении работ. На следующей неделе Министерство культуры направит в Летний театр специалистов для обследования исторического ареала, анализ ситуации и составление предписания о прекращении любых работ, которые не согласованы и проводятся на территории памятника", – сказала Мазур.

Строители продолжают незаконные демонтажные работы в Летнем театре / фото 24 канал

Она сообщила, что никакой разрешительной документации на проведение каких-либо работ в Минкульте нет, и местный орган охраны культурного наследия Одесской облгосадминистрации также никакие бумаги не согласовывал.

К тому же, инициативная группа волонтеров Летнего театра требовала у Минкульта наложить на застройщиков – ООО "Летний театр", ООО "Городской летний театр" и ООО "Стар строй юг" – финансовые санкции, предусмотренные ст. 44 Закона Украины "О защите культурного наследия".

Тамара Мазур сообщила, что Минкульт должен сначала официально осмотреть территорию памятника, зафиксировать все, что там происходит, и принять меры согласно действующему законодательству.

Сегодня одесситы в очередной раз протестовали против незаконной застройки Летнего театра / фото 24 канал

Если эксперты найдут причины для наложения штрафных санкций, очевидно, мы это сделаем. Но прежде всего должен быть акт осмотра памятника и предписание о прекращении любых работ, ведь работы проводятся без разрешения органов охраны культурного наследия,

– подытожила замминистра Минкульта.

Напомним, что будущую судьбу территории должны определить согласно ее статуса парка-памятника после общественного обсуждения, проведение открытого архитектурного конкурса и соблюдения всех законных процедур.

Что происходит с Летним театром в Одессе?

12 апреля утром частные охранники, "титушки" и строители вторглись на территорию свободного пространства для одесситов, памятники местного значения – Летнего театра и начали строительные и демонтажные работы. Это делается под прикрытием, якобы, реализации проекта благоустройства бывшего КВН-ника Дмитрия Шпинарева, которому 28 марта исполком Одесского горсовета в закрытом режиме дал зеленый свет. Общественные деятели сообщают, что это незаконно, потому что нет разрешения Минкульта.

Они считают проект ширмой для строительства 8-этажного ТРЦ дочерней фирмой СП "Солинг "владельца" Одессы и бизнес-партнера одесского мэра Геннадия Труханова Владимира Галантерника. Такие действия вызвали сопротивление общественности. Поэтому сотни одесситов 13 апреля протестовали против строительства. Кроме того, ведется судебная тяжба ради признания незаконными и прекращении строительных работ, а также отмены предоставленных СП "Солингу" градостроительных условий и ограничений.

Кроме того, начался натиск на активную общественность. Связанные с местной властью "титушки", которые появились там вместе со строителями, 14 апреля ограничили вход на территорию публичного пространства и прибегли к угрозам физической расправы. 15 апреля одесситы официально обратились к министру культуры Евгения Нищука и министра МВД Арсена Авакова с просьбой повлиять на ситуацию и остановить скандальную застройку.