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      Минкульт согласовал демонтаж памятника российскому полководцу в Киеве

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      Военный лицей имени Ивана Богуна в Киеве
      Военный лицей имени Ивана Богуна в Киеве / Фото из открытых источников

      В среду, 26 декабря, экспертная комиссия Министерства культуры Украины согласовала решение, которое позволит перенести памятник русскому полководцу Александру Суворову из двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава министр культуры Евгений Нищук.

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      По его словам, за перенос памятника члены комиссии проголосовали единогласно.


      Экспертная комиссия Минкульта

      Нищук рассказал, что о необходимости такого постановления он неоднократно говорил на протяжении нескольких лет: и в СМИ, и в общении с руководством учебного заведения – в частности, с Героем Украины Игорем Гордийчуком.

      Принятие решения относительно памятника местного значения – это процесс, к которому причастно не только Министерство культуры. Очевидно, кому-то было выгодно промедление. И, как следствие, спекуляции и искажения,
      – подчеркнул министр культуры.

      Кто такой Александр Суворов?
      Известный российский полководец. Один из основателей российского военного дела. Был организатором подавлений национально-освободительных восстаний и депортаций, которые отличались жестокостью и имели признаки геноцида. В частности подавления Колиивщины в Правобережной Украине и восстания Костюшко, а также депортации крымских христиан в Российской империи в 1778 году.

      Министр также добавил, что рад тому, что это событие – важное для Украины и для него лично.

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Евгений Нищук Министерство культуры Украины Образование
      Источник: 24 Канал
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