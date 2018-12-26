Минкульт согласовал демонтаж памятника российскому полководцу в Киеве

В среду, 26 декабря, экспертная комиссия Министерства культуры Украины согласовала решение, которое позволит перенести памятник русскому полководцу Александру Суворову из двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава министр культуры Евгений Нищук.

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По его словам, за перенос памятника члены комиссии проголосовали единогласно.



Экспертная комиссия Минкульта

Нищук рассказал, что о необходимости такого постановления он неоднократно говорил на протяжении нескольких лет: и в СМИ, и в общении с руководством учебного заведения – в частности, с Героем Украины Игорем Гордийчуком.

Принятие решения относительно памятника местного значения – это процесс, к которому причастно не только Министерство культуры. Очевидно, кому-то было выгодно промедление. И, как следствие, спекуляции и искажения,

– подчеркнул министр культуры.

Кто такой Александр Суворов?

Известный российский полководец. Один из основателей российского военного дела. Был организатором подавлений национально-освободительных восстаний и депортаций, которые отличались жестокостью и имели признаки геноцида. В частности подавления Колиивщины в Правобережной Украине и восстания Костюшко, а также депортации крымских христиан в Российской империи в 1778 году.

Министр также добавил, что рад тому, что это событие – важное для Украины и для него лично.