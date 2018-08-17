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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Минобороны США потратили 34 миллиона долларов на улучшение двух запасных самолетов Трампа

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Минобороны США потратили 34 миллиона долларов на улучшение двух запасных самолетов Трампа
/ d.digests.nhub.news

34 миллиона долларов за год только на интерьер самолетов – именно столько Минобороны США потратили на усовершенствование двух запасных судов президента Дональда Трампа.

Военно-воздушные силы США заключили контракт с компанией "Боинг" на 34 миллиона долларов.

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За эти средства в президентских самолетах планируют обновить детали интерьера: новые ковры и сидения в VIP-кабине. К тому же, воздушным судам обновят и внешний вид, в частности, военную маркировку президентских бортов.

Добавим, что в прошлом году на обновление потратили около 18-ти миллионов долларов.

К слову, в "Укравтодоре" подсчитали, во сколько обойдется ремонт всех дорог и мостов, которые на сегодня существуют в Украине. Чтобы отремонтировать всю дорожную сеть Украины, включая мосты, нужно примерно 2 триллиона гривен.

Теги: авиация Новости политики Новости США Дональд Трамп Деньги
Источник: 24 канал
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