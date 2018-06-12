Минобороны Украины игнорирует решения Стокгольмского арбитража и уже 11 лет обманывает инвестора

Израильский бизнесмен и инвестор Ешаягу Ландау уже 11 лет не может добиться от Министерства обороны Украины выполнения обязательств по инвестиционному договору с ним, несмотря на решение в его пользу, которое вынес Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж).

Об этом свидетельствуют данные оказавшегося в распоряжении ForumDaily письма от инвестора, адресованного министру по делам Иерусалима и Наследия, министру по защите окружающей среды, главе совместной украино-узраильской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Зеэву Элькину. Об этом сообщает американский сайт ForumDaily.

Из документа следует, что в 2000 году Министерство обороны активно искало инвестора для развития своих непрофильных активов. В их числе оказался и отель "Козацький", в состав которого входят три здания в Киеве.

Ешаягу Ландау решил вложить деньги в это предприятие, стороны подписали соответствующий договор. Согласно документам, инвестор должен был вложить деньги в полную реконструкцию отеля для военнослужащих на ул. Антонова и сделать капитальный ремонт двух других помещений, входящих в состав отеля (они расположены на улице Михайловская и в переулке Шевченко рядом с площадью Незалежности в центре Киева). Последние два помещения предполагалось использовать в коммерческих целях. Первые несколько лет договор выполнялся, но в 2007 году украинская сторона лишила инвесторов доступа к зданиям, не объяснив причин таких действий.

"До ноября 2007 года компании-инвесторы полностью выполняли свою часть договора, вложив в реконструкцию около 6,5 миллионов долларов…С ноября 2007 года по сегодняшний день мы лишены возможности выполнять договор. Произошло это без объяснения причин и, несмотря на многочисленные переговоры и вмешательство многих правительственных чиновников, на сегодня ситуация осталась неразрешенной", – говорится в письме Ландау.

После нескольких лет безуспешных переговоров в 2010 году инвестор обратился в Стокгольмский арбитраж, являющийся основным местом решения международных споров гражданско-правового характера.

В сентябре 2011 года арбитраж вынес решение, в котором пришел к выводу о действительности договора между Минобороны Украины и Ландау о совместной деятельности и обязательности его выполнения для всех подписавших его сторон.

"В 2014 году это решение было имплементировано в Украине, и я был уверен, что теперь я продолжу выполнять взятые на себя обязательства по договору, завершу реконструкцию отеля, а украинская сторона будет получать с этого проекта прибыль. Однако, история продолжается по сегодняшний день", – пишет Ландау в письме.

В поддержку инвестора выступили 85 членов парламента Украины, которые подписали обращение к премьер-министру страны с просьбой передать непрофильное для Министерства обороны предприятие в Министерство экономического развития и торговли. Впрочем, пока решение принято не было.

Само Минобороны считает, что договор с инвесторами является недействительным, поскольку был заключен без согласования с Фондом государственного имущества Украины. Хотя у инвестора есть письмо от Фонда госимущества, датированное 2001 годом, в котором говорится, что для этой сделки согласие Фонда не требуется.

"В предприятие 11 лет не вкладываются деньги (для такого вида бизнеса, как отельный, это немыслимо), имущество арестовано по решению от 30 сентября 2011 года, отель работает только через расчет наличными деньгами, и мне совершенно непонятна позиция Министерства обороны Украины – оно и вкладывать средства, необходимые для развития этого предприятия, не желает, и не желает выполнять решение того же международного суда, в котором украинский "Нефтегаз Украины" добился правды от российского "Газпрома", – пишет Ландау.

Несмотря на все неурядицы, инвестор готов продолжать выполнять свои обязательства по договору, но требует от украинской стороны получения доступа к отелю.

В поисках справедливости он просит вынести ситуацию с отелем на рассмотрение специальной межправительcтвенной торговой комиссии по вопросам зоны свободной торговли, инвестклимата и углубления торговых отношений между Украиной и Израилем, которое состоится 17-19 июня в Тель-Авиве. Там будут вестись переговоры об установлении зоны свободной торговли между двумя странами, которые могут оказаться под угрозой из-за нежелания украинской стороны выполнять подписанные договора и решение международного суда, через который страна сама недавно добилась справедливости в газовом конфликте с Россией.