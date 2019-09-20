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      Минобразования хочет изменить условия поступления в колледжи и техникумы: каким будет процесс

      86 Читати новину українською
      Вступление-2020
      Вступление-2020 / thoughtco.com

      В министерстве предлагают упростить программы обучения, а также принимать от абитуриентов для поступления в эти учебные заведения сертификаты ВНО 4 лет. Кроме того, вместо ВНО можно будет также сдавать экзамены при поступлении по своему усмотрению в любых комбинациях.

      Такие предложения по вступлению абитуриентов в 2020 году представлены на общественное рассмотрение Министерством образования и науки Украины.

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      Следует отметить: в случае подачи результатов ВНО балл поступающего за соответствующее вступительное испытание повышается на 25%.

      Мы должны отдать предпочтение той форме вступительного испытания, которая пользуется большим общественным доверием. Поскольку большим общественным доверием пользуется ВНО, то мы установили, что разница между ними должна составлять 25%. Это позволит отдавать предпочтение абитуриентам результатам ВНО,
      – отмечают в Минобразования.

      О каких нововведениях идет речь?

      • Поступающие на основе 11-ти классов смогут подать для поступления сертификаты ВНО по определенным предметам или сдавать вступительные экзамены по своему усмотрению в любых комбинациях.
      • В случае подачи результатов ВНО балл поступающего за соответствующее вступительное испытание повышается на 25%.
      • Впервые для поступления на основе 11-ти классов вы сможете подавать сертификаты ВНО 4 лет: 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 по всем предметам.
      • Вступать в учреждения профессионального предвысшего образования на обучение по сокращенной программе смогут не только те, кто имеет диплом квалифицированного рабочего, но и те, кто ранее получил высшее образование.
      • Можно получить второе, третье и любое следующее специальное образование за бюджетные средства.
      • Принятие заявлений и документов для поступающих на базе 9-ти классов будет с 1 по 13 июля, вступительные экзамены и творческие конкурсы – с 14 до 21 июля, зачисление на бюджет – не позднее 18:00 29 июля.
      • Для тех, кто вступает на базе 11-ти классов, регистрация электронных кабинетов начнется 1 июля.
      • Одним из условий для зачисления всех поступающих – это заключенный договор о предоставлении образовательных услуг между учреждением и поступающим (с участием родителей или законных представителей – для несовершеннолетних абитуриентов), в том числе при поступлении на бюджет.

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      Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины Образование ВНА
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