20:52
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, сегодня
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Минобразования предлагает забрать у киевлян приоритетность в очереди в детсады столицы, – нардеп

      11 Читати новину українською
      Министр образования и науки Лилия Гриневич
      Министр образования и науки Лилия Гриневич

      Министр образования Лилия Гриневич просит мэра Киева Виталия Кличко лишить детей-киевлян приоритетности обучения в детских садах столицы.

      Об этом сообщил народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в социальной сети Facebook.

      "Прочитал письмо министра образования Лилии Гриневич мэру Киева с требованием пересмотреть решение Киевсовета, в котором вводится приоритетность для детей-киевлян в столичных садах. Фактически министр предлагает, чтобы киевская мэрия отказалась от предоставления бесплатного обучения для детей-киевлян и от права на первоочередность в электронной очереди в детские сады для граждан, которые официально являются зарегистрированными в Киеве. Такое требование вызывает как минимум удивление", – считает парламентарий.

      По его словам, в столице с 2014-го по 2018 год очередь в садах сократилась с 12 тысяч до 4 тысяч.

      "Это связано как со строительством новых садов, так и с ремонтом и реконструкцией старых. Но на этом реформа не заканчивается, ведь появляется необходимость оптимизировать имеющийся ограниченный ресурс для решения проблемы общины. Усложняет ситуацию и то, что сейчас финансирование детских садов полностью лежит на местной власти. Кабинет министров в лице профильного Министерства так и не решил проблему дополнительного финансирования со стороны государственного бюджета. Вопросы обучения иногородних детей МОН и вовсе игнорируются. Причина банальна – Министерство образования и науки самоустраняется от проблемы, не желая брать на себя ответственность", – продолжает народный депутат.

      Советник мэра Киева предлагает министру взять ответственность за финансирование дошкольного образования Киева.

      "Так, может, Лилии Гриневич и Министерству следует наконец взять на себя ответственность и решить вопрос финансирования дошкольного образования, как того требует Конституция Украины, о которой так любит вспоминать министр? Эту проблему решить очень легко! Необходима понятная и прозрачная государственная программа с четкими источниками финансирования. В ситуации, когда эта инициатива отсутствует, никаких требований со стороны профильного министерства по финансированию в городе быть не может! Города пытаются всего лишь решить проблему, созданную МОН", – подытожил Дмитрий Белоцерковец.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство образования и науки Украины Образование Виталий Кличко Новости Киева
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Томос-тур" за бюджетні гроші: скільки коштують демонстративні подорожі Порошенка країною
      сегодня , 20:01 "Томос-тур" за бюджетні гроші: скільки коштують демонстративні подорожі Порошенка країною
      Дмитро Гнап 64
      "Освободители" Донбасса засветились на протесте "желтых жилетов"
      сегодня , 19:01 "Освободители" Донбасса засветились на протесте "желтых жилетов"
      Злой Одессит 1903
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Агрессивное детство: как уберечь подростка от плохой компании
      сегодня , 19:01 Агрессивное детство: как уберечь подростка от плохой компании
      Ірина Поліщук 105
      Философия Гауди: в чём уникальность творений знаменитого архитектора
      сегодня , 18:57 Философия Гауди: в чём уникальность творений знаменитого архитектора
      Наталія Печерська 51
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      "Отойди от меня, нечисть": Парубий во время заседания Рады прогнал Новинского из президиума
       17 января , 15:14
      Что для вас означает возглас "Слава Украине"?
       9 июля 2018 , 20:49
      Главные новости футбола 31 октября: определились участники 1/4 финала Кубка Украины, украинец выдал суперматч в Бельгии
       1 ноября 2018 , 07:00
      Салах стал лучшим африканским игроком 2018 года по версии ВВС
       15 декабря 2018 , 00:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук