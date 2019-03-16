Минометы с дефектами: журналисты раскрыли оборонительные схемы еще в 2018 году

Имя Олега Гладковского не впервые фигурировало в коррупционных скандалах. В 2018 году расследование о махинациях, которые он проворачивал вместе с руководителем профильного комитета парламента Сергеем Пашинским, опубликовало издание "Новое время".

В 2018 году Глава парламентского комитета нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский называл провокаторами журналистов, которые выявили коррупционную схему закупок БМП для армии.

Читайте также: Порошенко знал о коррупции в оборонке и имеет договорняки с олигархами, – журналист

Боевая машина пехоты

Выяснили, что Минобороны перекупила у польской компании-прокладки 200 единиц за 40 миллионов долларов. Хотя эта фирма купила технику в Чехии в восемь раз дешевле.





Откуда и за какую цену собирают БМП

Журналисты выяснили, что Украина через компанию в Кипре поставила Сербии 109 пакетов детонаторов по цене в семь раз заниженной от рыночной. У мошенников осело 600 миллионов евро. Сергей Пашинский тогда возмутился, потому что журналисты назвали кураторами схемы теперь уже скандально известного экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, самого Пашинского и его сына.



БМП

Тогда НАБУ возбудило по этим фактам дело и начало собственное расследование. А журналисты обнаружили еще одну схему закупки БМП-1 через кипрскую прокладку.

В результате этого мы недополучили целый механизированный батальон БМП, потому что наши польские партнеры хотят их продать подороже в другую страну. У меня возникают вопросы не работал ли этот журналист на ФСБ?

– прокомментировал расследование Глава парламентского комитета нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский.

Детективы и прокуроры вручили подозрения по кейсам с кипрскими прокладками действующему и бывшему руководителям "Спецтехноэкспорта" и еще трем работникам. Однако пока не понятно, фигурирует ли в деле Пашинский-младший.

"Молот"

Эксперты вспоминают еще и о производстве пресловутых минометов "Молот". За последние несколько лет они взрывались девять раз. Погибли пятеро военнослужащих и около 10 получили ранения.



"Молот"

Мониторинг ГФС обнаружил, что при производстве "Молотов" тоже использовался ряд фирм с признаками фиктивности, а военная прокуратура насчитала убытков на 7 миллионов гривен.

Эти минометы "Молот" собирали различные предприятия, а не украинский завод. Минобороны заплатило за них и приняло с дефектами, однако сейчас их уже списали и не используют,

– пояснил эксперт организации State Watch Глеб Каневский.

Два дела о хищении НАБУ уже направило в суд. Одно о хищении средств на закупки топлива, другое – для двигателей танков в России Львовским бронетанковым заводом. Такое колоссальное количество краж в армии эксперты связывают с засекречиванием оборонной сферы.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным операциям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпрому", военная прокуратура выходила на нее.



11 марта появилась новая часть расследования, где оказалось, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищениях в "Укроборонпроме", а также обнаружили причастность НАБУ.