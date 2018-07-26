Минрегион хочет создать в больших городах транспортные хабы для пересадки пассажиров

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено создать в крупных городах транспортно-пересадочные узлы для удобства пассажиров, которым приходится совершать пересадки между разными видами транспорта.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Читайте также: Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора

Мы хотим, чтобы в украинских больших городах все маршрутные сети также были качественно соединены между собой транспортно-пересадочными узлами. Городам это поможет сформировать правильную логистику и взаимосвязи между всеми основными видами транспорта, и регулировать пассажиропотоки. Для людей это комфорт и скорость передвижения,

– отметил Парцхаладзе.

Отмечается что в соответствии с новыми государственными строительными нормами такие транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) следует размещать преимущественно в периферийной зоне городов, или на подходах к центру города для ограничения въезда в центральную зону индивидуального транспорта.



Новые государственно-строительные нормы