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Минрегион хочет создать в больших городах транспортные хабы для пересадки пассажиров

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В Украине планируют строительство транспортно-пересадочных узлов
В Украине планируют строительство транспортно-пересадочных узлов / Фото из открытых источников

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено создать в крупных городах транспортно-пересадочные узлы для удобства пассажиров, которым приходится совершать пересадки между разными видами транспорта.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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Мы хотим, чтобы в украинских больших городах все маршрутные сети также были качественно соединены между собой транспортно-пересадочными узлами. Городам это поможет сформировать правильную логистику и взаимосвязи между всеми основными видами транспорта, и регулировать пассажиропотоки. Для людей это комфорт и скорость передвижения,
– отметил Парцхаладзе.

Отмечается что в соответствии с новыми государственными строительными нормами такие транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) следует размещать преимущественно в периферийной зоне городов, или на подходах к центру города для ограничения въезда в центральную зону индивидуального транспорта.


Новые государственно-строительные нормы

Теги: Путешествия Транспорт Минрегион Новости Украины
Источник: 24 Канал
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