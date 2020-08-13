В Минске вооруженные силовики заблокировали офисы "Яндекс. Беларусь" и Uber
В столице Беларуси силовики пришли в филиалы российской компании "Яндекс" и американской Uber. Цель визита неизвестна, но вооруженные силовики заблокировали офисы и устроили в них обыски.
Об обысках в иностранных компаниях, у которых есть свои офисы в Минске, сообщает телеграм-канал "Бинокль" со ссылкой на Euroradio.
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Офисы заблокированы вместе с несколькими сотрудниками, находящимися внутри. Пресс-служба компании "Яндекс. Беларусь" уже подтвердила информацию,
– говорится в сообщении.
Всего в минском офисе "Яндекса" работают около 120 человек, но значительная часть из них сейчас работают дистанционно.
Все офисы расположены в разных частях Минска, но один из офисов "Яндекса" – в одном здании с оппозиционным изданием Onliner. Журналистам удалось связаться с администратором этого офиса.
Он рассказал, что просто в момент звонка с ним в кабинете находились сотрудники милиции. Силовики проверяли, "есть ли что-то". На вопрос о возможных обвинениях мужчина лишь сказал: "ну что я буду вам говорить".
Протесты в Беларуси: коротко
- В первый день, сразу после закрытия избирательных участков, люди начали собираться в центрах крупных городов на демонстрации. Им в противовес вышли силовики. Тогда и начались первые столкновения, были первые задержания, а первые бойцы ОМОНа и милиции переходили на сторону протестующих.
- Уже на второй день организованные акции протеста начались около 19 часов. Люди снова вышли на улицы, чтобы сказать свое "Нет!" тем "результатам выборов, которые им показали власти. В этот день МВД Беларуси официально подтвердило первую жертву – протестант якобы взорвал себя.
- На третий день протестов митингующие объявили "всенародную забастовку". Люди отказывались выходить на работу до объявления честных перевыборов президента. Одно из требований – выборы без Лукашенко.
- В четвертый день в Минске задержали украинских правозащитников Константина Реуцкго и Евгению Васильеву. Они снимали задержание мужчины, который просто переходил дорогу. В тот же день стало известно о гибели в Гомеле 25-летнего мужчины после того, как его задержал ОМОН.
- В пятый день протесты тоже не прекратились. В частности свой протест выразили работники компании "БелАЗ" – одной из крупнейших в Беларуси.