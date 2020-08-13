В столице Беларуси силовики пришли в филиалы российской компании "Яндекс" и американской Uber. Цель визита неизвестна, но вооруженные силовики заблокировали офисы и устроили в них обыски.

Об обысках в иностранных компаниях, у которых есть свои офисы в Минске, сообщает телеграм-канал "Бинокль" со ссылкой на Euroradio.

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Офисы заблокированы вместе с несколькими сотрудниками, находящимися внутри. Пресс-служба компании "Яндекс. Беларусь" уже подтвердила информацию,

– говорится в сообщении.

Всего в минском офисе "Яндекса" работают около 120 человек, но значительная часть из них сейчас работают дистанционно.

Все офисы расположены в разных частях Минска, но один из офисов "Яндекса" – в одном здании с оппозиционным изданием Onliner. Журналистам удалось связаться с администратором этого офиса.

Он рассказал, что просто в момент звонка с ним в кабинете находились сотрудники милиции. Силовики проверяли, "есть ли что-то". На вопрос о возможных обвинениях мужчина лишь сказал: "ну что я буду вам говорить".

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