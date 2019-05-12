Минский формат уже не работает, – у Зеленского ответили, что будут делать с Донбассом

На сегодня минский формат в отношении оккупированных территорий на Донбассе не работает. Однако будущий украинский президент Владимир Зеленский не собирается от него отказываться.

Спецпредставитель США Курт Волкер недавно высказал очень близкую команде Зеленского позицию – российские войска должны уйти с территории Донбасса. После этого граница с Россией должна быть перекрыта либо украинской армией, либо миротворческими силами ООН. Об этом в интервью "Громадському" рассказал советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

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Думаю, без того, чтобы обеспечить безопасность на Донбассе, ничего решено не будет. Пока граница не будет перекрыта, все остальное может быть рассмотрено, но это не будет эффективным,

– подчеркнул он.

Кроме того, Украина может более решительно предлагать привлечение миротворческой миссии. Однако тогда перед государством, по мнению Апаршина, встанет очень сложный вопрос.

"Что будут делать с теми людьми, которые убивали украинских военнослужащих и даже гражданское население? Это, на мой взгляд, самый сложный вопрос – как отделить тех людей, которые убивали, и тех людей, которые где-то ошиблись. Это будет процесс не за один день, длительный", – добавил советник Зеленского.

По его словам, четкая позиция Украины по Донбассу должна появиться как можно быстрее.

Если мы сегодня этим не начнем заниматься, то потеряем время. Позиция Волкера – это очень хорошо. Должна быть позиция Украины,

– подчеркнул Апаршин.

На вопрос журналиста о том, сохранит ли Зеленский формат ООС, Апаршин отметил, что считает его "нормальным". По его мнению, ВСУ используются в том формате, для чего они предназначены.

Когда Зеленский официально вступит на пост главы государства?

Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должно состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.





