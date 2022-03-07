"Ваш вклад в победу": Минздрав обратился к фармацевтам, выехавшим на Западную Украину
Источник:Минздрав
Министерство здравоохранения 7 марта обратилось к фармацевтам. Всех, кто выехал на Западную Украину, просят выйти там.
Это обусловлено тем, что в аптеках с начала нападения России на Украину значительно выросло количество посетителей. А вот работников не хватает.
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"Это – ваш вклад в победу"
Также из-за нехватки провизоров теперь в аптеках смогут работать и студенты-фармацевты старших курсов. Это предусмотрено указом Минздрава, который был принят накануне.
Призываем вас обратиться в аптечные заведения, находящиеся по месту вашего пребывания, и временно выйти на работу в эти заведения. Это – ваш вклад в победу над агрессором,
– призывали в Министерстве.
Также в сообщении отметили, что фармацевты являются важной частью системы здравоохранения. Поэтому им следует приобщиться к спасению людей и страны в это тяжелое время.
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Читайте текст публикации Минздрава:
Министерство здравоохранения Украины обращается к фармацевтическим работникам, которые из-за военной агрессии РФ против Украины были вынуждены выехать на запад Украины.
Призываем вас обратиться в аптечные заведения, находящиеся по месту вашего пребывания, и временно выйти на работу в эти заведения.
Это ваш вклад в победу над агрессором!
Выходите на работу, приобщайтесь к спасению людей и страны, вы – важная часть системы здравоохранения Украины.
Обращаем внимание, что теперь согласно приказу Минздрава в аптеках также смогут работать студенты-фармацевты старших курсов.
Работаем. Выстоим. Победим.