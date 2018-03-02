Минздрав будет оспаривать восстановление Амосовой в должности ректора медвуза Богомольца

Министерство здравоохранения оспаривать решение Административный суд Киева о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Об этом сообщает "Общественное радио" со ссылкой на комментарий заместителя министра охраны Украины Александра Линчевского.

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"Мы не питаем иллюзий относительно все форм сопротивления старой образовательной системы. Мы будем оспаривать это решение", – сказал он.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову от исполнения обязанностей ректора, ведь университет не заключил договор с центром тестирования и сорвал экзамен "Крок". Уже с 26 февраля руководство вуза объявило забастовку. Однако студенты назвали забастовку "принудиловкой". А уже 1 марта админсуд Киева восстановил в должности отстраненного ректора Национального медуниверситета имени Богомольца Екатерину Амосову.