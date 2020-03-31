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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Минздрав назвал новые условия для работы продуктовых рынков во время карантина

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      Рынки надо обеспечить средствами защиты / 0352.ua

      Рынки смогут работать во время вспышки коронавируса, но при определенных условиях. На 20 квадратных метрах продуктового рынка может находиться только один посетитель. Расстояние между людьми должно быть не меньше 1,5 метра.

      Также персонал рынков и покупатели должны быть обеспечены средствами защиты. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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      Условия работы рынков во время карантина:

      • зарегистрированный оператор пищевых продуктов;
      • маски и перчатки – для покупателей и продавцов;
      • расстояние между людьми – не меньше, чем 1,5 метра;
      • один покупатель – на 20 квадратных метрах торговой площади;
      • 3 метра – расстояние между местами торговли для рынков выходного дня.

      Общенациональный карантин продолжается в Украине с 12 марта по 24 апреля. Закрыты все заведения, кроме магазинов с товарами первой необходимости, аптек и АЗС. Большие рынки закрыты, относительно местных небольших рынков – решение за местной администрацией.

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Министерство здравоохранения Украины Новости Украины Карантин в Украине 2020 Виктор Ляшко Торговля
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