Минздрав опроверг один из мифов о грудном вскармливании
Министерство здравоохранения опровергло информацию о том, что ребенка нужно кормить каждые 3 часа.
Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.
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Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить ребенка на протяжении первого часа рождения.
Как правильно кормить ребенка
После этого ребенка нужно кормить по требованию, а не следовать графику с перерывом в 3 часа.
Все потому, что организм ребенка может самостоятельно определять, сколько нужно ему грудного молока и сколько времени продлится кормление. Ребенок в этом случае может быть неспокойным, возможно, ему нужно утолить жажду.
Минздрав информирует, что чем чаще ест ребенок, тем больше молока вырабатывается у матери.
Как правильно кормить ребенка
Также во время стрессовых ситуаций ребенка нужно прикладывать к груди, поскольку это позволяет им чувствовать себя в безопасности.
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