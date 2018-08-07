Минздрав опроверг один из мифов о грудном вскармливании

Министерство здравоохранения опровергло информацию о том, что ребенка нужно кормить каждые 3 часа.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

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Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить ребенка на протяжении первого часа рождения.

Как правильно кормить ребенка

После этого ребенка нужно кормить по требованию, а не следовать графику с перерывом в 3 часа.

Все потому, что организм ребенка может самостоятельно определять, сколько нужно ему грудного молока и сколько времени продлится кормление. Ребенок в этом случае может быть неспокойным, возможно, ему нужно утолить жажду.

Минздрав информирует, что чем чаще ест ребенок, тем больше молока вырабатывается у матери.

Как правильно кормить ребенка

Также во время стрессовых ситуаций ребенка нужно прикладывать к груди, поскольку это позволяет им чувствовать себя в безопасности.

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