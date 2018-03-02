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Минздрав опроверг причастность вакцины к смерти ребенка на Сумщине

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Запрет БЦЖ в Украине: смерть ребенка не связана с вакцинацией
Запрет БЦЖ в Украине: смерть ребенка не связана с вакцинацией / Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины заявило, что случай смерти ребенка в Сумской области не связан с вакцинацией БЦЖ. Поэтому Государственная служба по контролю лекарственных средств должна отменить решение о временном запрете вакцины БЦЖ.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отметим, что ранее в Украине временно запретили вакцину БЦЖ болгарского производства из-за якобы случая смерти после иммунизации.

"Сегодня региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятное событие после иммунизации предоставила результаты расследования смерти ребенка в Сумской области. Выводы подтверждают, что смерть ребенка не связана с прививкой против туберкулеза", – говорится в сообщении Минздрава.

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Так, в заключении группы указано: научно доказано, что развитие (диагноза, который не разглашается по причине врачебной тайны) никоим образом не связано с иммунизацией; привиты в один день, в одном учреждении здравоохранения, из одного флакона еще 10 детей. У всех детей в период после введения вакцины жалобы отсутствуют.

Что такое БЦЖ? Вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой туберкулезной палочки, которая практически утратила способность заражать человека, ведь она специально выращена в искусственной среде.

Теги: Новости Украины Жертвы Дети Здоровье Министерство здравоохранения Украины Сумы Болгария
Источник: 24 Канал
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