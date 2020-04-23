Минздрав получит дополнительные 15,8 миллиарда гривен на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги

Правительство планирует выделить Национальной службе здоровья Украины дополнительные 15,8 миллиарда гривен для борьбы с коронавирусом. Эти средства направят на доплаты медикам и больницы, которые перепрофилируют для принятия больных COVID-19.

Заступниця керівника Офісу Президента з соціальних питань Юлія Соколовська розповіла на селекторній нараді, що питання про додаткове фінансування НСЗУ Кабінет міністрів розгляне найближчим часом, пише пресслужба ОПУ.

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Куди витратять 15,8 мільярда гривень допомоги МОЗ:

на оплату діяльності мобільних бригад,

доплати лікарям швидкої допомоги, які працюють з хворими на коронавірус,

можна буде профінансувати стаціонарні лікарні, які перепрофілювали для прийняття хворих на COVID-19.

Важливо! Міністерство охорони здоров'я та Кабмін пообіцяли медичним працівникам, які працюють з інфікованими на COVID-19, 300% зарплати. Кошти на це візьмуть саме з додаткових 15,8 мільярда гривень від уряду.

Також на нараді керівник ОПУ Андрій Єрмак закликав очільників міст та областей контролювати дотримання карантину, особливо під час травневих свят. Це особливо важливо, адже Україна ще не пройшла піку захворюваності коронавірусу.

"Зараз необхідним є збереження карантинних заходів. Щойно з’явиться перша можливість послабити ці заходи – відкрити ринки чи транспорт, дати можливість бізнесам працювати – ми обов’язково одразу це зробимо. Стан людей та економіки сьогодні – ключове питання. Однак ми ще навіть не пройшли піку захворювання й не хочемо повторити найгірші сценарії інших країн", – наголосив Єрмак.



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