Минздрав предлагает отменить разрешение на занятие народной медициной

Министерство здравоохранения Украины хочет отменить ранее выданное разрешение занятие народной медициной как метод оздоровления, профилактики, диагностики и лечения. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект.

Об этом сообщает исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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Она отметила, что такие методы не обоснованы наукой. Тем более, что любые методы диагностики и лечения должны быть безопасными и действенными для пациентов.

Законопроект предусматривает отменить разрешения на занятие целительством, а также запрет рекламы народной медицины.

"Если его примут, это не означает, что люди, которые практикуют целительство, не смогут этим заниматься. Однако их деятельность не будет признаваться законом, как такая, которая может помочь кому-то не болеть или вылечиться", – подытожила Супрун.

Напомним, что депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект о трансплантации органов. Закон вступает в силу через 1 год после опубликования.