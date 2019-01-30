Минздрав решил не объявлять эпидемию кори в Украине
Министерство здравоохранения Украины не будет объявлять эпидемию кори.
Об этом после заседания правительства рассказала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
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"Мы не будем объявлять эпидемию. Но "эпидемия" – это лишь слово, оно не имеет никакого значения. На самом деле, важнее всего наличие действий, для внедрения большей вакцинации и доступности вакцин", – цитирует министра УНИАН.
Ульяна Супрун также призвала людей вакцинироваться от кори и напомнила, что это единственный надежный способ защититься от болезни.
На прошлой неделе Супрун заявила, что Минздрав намерен созвать специальную комиссию, которая рассмотрит вопрос о необходимости объявления эпидемии кори в Украине.
Отметим, чтобы уберечься от кори нужно сделать две прививки защищающие от болезни на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 и 6 лет). С начала года корью в Украине заболело 11 700 человек, 5 – умерло от осложнений болезни.
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