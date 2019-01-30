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      Минздрав решил не объявлять эпидемию кори в Украине

      7 Читати новину українською
      Вакцинация от кори
      Вакцинация от кори / pixabay.com

      Министерство здравоохранения Украины не будет объявлять эпидемию кори.

      Об этом после заседания правительства рассказала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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      "Мы не будем объявлять эпидемию. Но "эпидемия" – это лишь слово, оно не имеет никакого значения. На самом деле, важнее всего наличие действий, для внедрения большей вакцинации и доступности вакцин", – цитирует министра УНИАН.

       
      Корь – что это?
      Корь – очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях – до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

      Ульяна Супрун также призвала людей вакцинироваться от кори и напомнила, что это единственный надежный способ защититься от болезни.

      На прошлой неделе Супрун заявила, что Минздрав намерен созвать специальную комиссию, которая рассмотрит вопрос о необходимости объявления эпидемии кори в Украине.

      Отметим, чтобы уберечься от кори нужно сделать две прививки защищающие от болезни на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую ​​прививку в детстве (1 и 6 лет). С начала года корью в Украине заболело 11 700 человек, 5 – умерло от осложнений болезни.

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун Корь Эпидемия Медицина Лечение
      Источник: 24 Канал
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