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      Минздрав создал сообщество в вайбере с официальной информацией о коронавирусе в Украине

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      Минздрав официально начал сотрудничество с Rakuten Viber, создав официальное сообщество под названием "Коронавирус_инфо". Поэтому, актуальную и проверенную информацию о распространении болезни в Украине будут получать и пользователи этой платформы.

      Об этом Минздрав сообщил в официальном телеграмм-канале Коронавирус_инфо.

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      Кроме того, с помощью in-app оповещения важная информация будет поступать всем пользователям, которые зарегистрировались в вайбере в Украине.

      Подписаться в вайбере на официальное сообщество от Минздрава можно нажав здесь.


      Официальная страница Минздрава в Viber

      Напомним, что Минздрав призывает украинцев "держать голову холодной", не распространять ложную информацию и не манипулировать фейками.

      Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко советует относиться критически к любому сообщению или репосту.

      По состоянию на 21 марта, в Украине зафиксировали 41 случай заболевания коронавирусом, 3 из них летальные, а 1 человек выздоровел.

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      Автор: Анастасия Кушпит
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Министерство здравоохранения Украины Viber Техно
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