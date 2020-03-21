Минздрав создал сообщество в вайбере с официальной информацией о коронавирусе в Украине

Минздрав официально начал сотрудничество с Rakuten Viber, создав официальное сообщество под названием "Коронавирус_инфо". Поэтому, актуальную и проверенную информацию о распространении болезни в Украине будут получать и пользователи этой платформы.

Об этом Минздрав сообщил в официальном телеграмм-канале Коронавирус_инфо.

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Кроме того, с помощью in-app оповещения важная информация будет поступать всем пользователям, которые зарегистрировались в вайбере в Украине.

Подписаться в вайбере на официальное сообщество от Минздрава можно нажав здесь.



Официальная страница Минздрава в Viber

Напомним, что Минздрав призывает украинцев "держать голову холодной", не распространять ложную информацию и не манипулировать фейками.

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко советует относиться критически к любому сообщению или репосту.

По состоянию на 21 марта, в Украине зафиксировали 41 случай заболевания коронавирусом, 3 из них летальные, а 1 человек выздоровел.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала