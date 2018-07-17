Минздрав уволил ректора Одесского медуниверситета: известна причина

Министерство здравоохранения досрочно разорвало контракт с ректором Одесского национального медицинского университета Валерием Запорожаном.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения.

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"В Министерство здравоохранения неоднократно поступали жалобы от народных депутатов Украины и общественных организаций относительно неправомерных действий ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана и в целом о критической ситуации, сложившейся в университете. С целью объективного рассмотрения ситуации МОЗ Украины инициировало в период с 15 по 21 июля 2018 года проведение комиссионной проверки соблюдения устава и условий контракта ректором ОНМУ Валерием Запорожаном", – говорится в сообщении.

Согласно приказу МЗ Украины, ректор Одесского медуниверситета должен обеспечить надлежащие условия для работы комиссии и предоставить все материалы, необходимые для проведения проверки.

Как отмечается, 16 июля комиссия Минздрава Украины прибыла в Одесский национальный медицинский университет для проведения проверки, однако Валерий Запорожан безосновательно не допустил комиссию к проведению проверки. Такие действия ректора свидетельствуют об откровенном саботаже и делают невозможным дальнейшую работу комиссии.

Ввиду невыполнения приказа МОЗ Украины ректором Одесского национального медицинского университета и с целью обеспечения дальнейшей работы комиссии, МЗ Украины приняло решение о досрочном расторжении контракта с Валерием Запорожаном с 17 июля 2018 года.