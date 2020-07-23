Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проведение местных выборов на фоне пандемии коронавируса в Украине возможно. Правда, если ситуация с COVID-19 усложнится, ограничат проведение массовых мероприятий.

Ляшко отметил, что темпы распространения коронавируса зависят от сознания украинцев. Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио".

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Он отметил, что проведение массовых мероприятий придется ограничить в случае, если вся страна станет красной зоной.

Если мы придерживаемся правил карантина, создаем условия для этого, то, как показало ВНО, можем провести выборы в Украине без каких-либо проблем, рисков для осложнения эпидситуации и для здоровья наших граждан,

– пояснил Ляшко.

По поводу своего участия в местных выборах главный санврач добавил, что не планирует баллотироваться в мэры Киева, поскольку сегодня в стране сложная эпидситуация с коронавирусной болезнью.

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Он также убежден, что в октябре и ноябре к COVID-19 присоединится грипп и тогда будет коинфекция. Соответственно МОЗу будет сложнее реагировать.

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