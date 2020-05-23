В Минздраве заявили, что смягчение карантина в Киеве пока невозможно, в КГГА так не думают

В Министерстве здравоохранения заявили, что по состоянию на 23 мая в Киеве невозможно смягчить карантин. В Минздраве пояснили, что в столице наблюдают превышение показателя заболеваемости на 100 тысяч населения. Зато в Киевской городской госадминистрации отметили, что с 23 мая Киев таки перешел ко второму этапу смягчения карантина.

Минздрав об ослаблении карантина в Киеве

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что еще 20 мая Кабмин принял постановление о продлении карантина до 22 июня. Оно предусматривает несколько этапов выхода из карантина, а также внедрение адаптивного карантина. Об этом Степанов сказал во время брифинга, передает 24 канал.

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Одним из признаков адаптивного карантина является инцидентность – количество новых больных за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Этот показатель установлен на уровне 12.

Сейчас в городе Киеве этот показатель превышает 12, он держится на уровне 15. Поэтому, если мы говорим о сегодня, переход на другой этап смягчения пока невозможен,

– подчеркнул Степанов.

Но он не исключает, что ситуация может измениться в ближайшие дни. Тогда примут соответствующее решение на региональной комиссии ТЭБ и НС, и может быть изменено.

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Позиция властей Киева

В Киевской городской госадминистрации заявили, что с 23 мая Киев переходит ко второму этапу смягчения карантина. Соответствующее решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Что заработает в Киеве с 23 мая

с 12: 00 в Киеве начинает работу в обычном режиме общественный транспорт;

возобновляют работу торговые заведения до тысячи квадратных метров.

Что заработает в Киеве с 25 мая

должны возобновить работу метро;

заработают рынки и ярмарки.

Что заработает в Киеве с 1 июня

готовятся возобновить работу детских садов и детско-юношеских спортивных школ;

заработают школы для 11 классов, которые будут сдавать ВНО, а также и учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;

откроют в столице зоны отдыха и пляжи возле водоемов.



Ослабление карантина в Украине / Инфографика 24 канала