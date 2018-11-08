Мир больше не будет выглядеть, как прежде: большая часть суши ушла под воду

Из-за изменений климата на протяжении последнего времени исчезли один за другим несколько островов. В частности, это произошло в Японии, в Тихом океане, и даже в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых.

Соответствующее видео опубликовал ресурс УНІАН.

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Как говорится в материале, в Японии исчез необитаемый остров Есанбе Ханакита Кодзима. Эта часть суши ушла под воду вследствие того, что его верхушку уничтожили штормы и ледоходы.

Кроме того, 5 крошечных тихоокеанских островов, входивших в состав Соломоновых островов, исчезли из-за повышения уровня океана и эрозии ких островов, входивших в состав Соломоновых островов, исчезли из-за повышения уровня океана и эрозии – они на протяжении 20 лет опускались под воду.

Также в конце октября 2018 на Гавайях после урагана исчез остров Восточный. Заметим, что здесь находилась половина всей популяции зеленых черепах, а они – на грани вымирания.

Из-за глобального потепления исчезли острова и в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых. В частности, здесь около 40 километров суши "съела" береговая эрозия.

Климат на планете меняется из-за деятельности человечества и его недальновидности. И если эти исчезнувшие куски суши были незаселены, на очереди – острова, на которых живут сотни, тысячи, миллионы людей,

– подытожили журналисты.

Из-за изменений климата ушли под воду уникальные острова: смотрите видео

К слову, преступная деятельность Кремля в оккупированном Крыму вызвала немало экологических проблем на полуострове, но Россия не останавливается и продолжает уничтожать местную уникальную природу.