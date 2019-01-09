Мир, газ, рабочие места, деньги на корову: чем хотят заманить избирателей кандидаты в президенты

Официально зарегистрированные кандидаты в президенты – Игорь Шевченко, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик и Сергей Каплин. От разных кандидатов в президенты уже услышали несколько предвыборных обещаний – снизить цену на газ в несколько раз, создать пять миллионов рабочих мест, возродить село, установить мир в Украине и не вступать в ЕС и НАТО.

Хотя до первого тура выборов осталось менее трех месяцев, еще не все кандидаты опубликовали программу действий. А кое-кто откровенно признался, что такой программы – нет.

Читайте также: ТОП-5 темных лошадок президентских выборов

Украинцы хотят, чтобы новый президент был честным и порядочным.

Они хотят видеть президента, который бы отстаивал интересы людей. Что касается других качеств, например профессионализма, то кажется, что это будет в конце таблицы. Такое впечатление, что они хотят, чтобы бог спустился на землю и стал президентом и удовлетворил все их мечты,

– ответила директор фонда "Демократические инициативы имени Кучерива" Ирина Бекешкина.

Украинцы реагируют на имидж, а не на программу действий, говорят эксперты. Как в случае с комиком Зеленским. Экранный образ слуги народа шоумен пытается перенести в реальную жизнь, хотя в соцсетях его уже успели окрестить слугой Коломойского.



Зеленского считают слугой Коломойского

Программы действий в Зеленского нет. Чего он и не скрывает: "Мы напишем мою программу вместе с тобой. Шаг первый – напиши, пожалуйста, пять главных проблем Украины, которые волнуют именно тебя", – предложил Владимир Зеленский.

Это говорит о его непрофессионализме, потому что он не просит ничьего совета. Если он умеет писать шутки и знает как их играть на сцене – он не выходит в соцсети и не говорит: "Напишите мне выступление 95 Квартала",

– отметил политолог Николай Давидюк.

Более того, таким образом Зеленский еще и ответственность перекладывает на избирателей. Мол – не нравится? Но вы же программу писали.

Взамен Юлия Тимошенко еще не подала документы в Центризбирком, но она уже давно начала кампанию по наиболее чувствительной зимой теме – газовых обещаний. Тимошенко с билбордов клянется снизить цены на голубое топливо вдвое, но в этом ей нечего тягаться с уже зарегистрированным кандидатом – нардепом Сергеем Каплиным.



Сергей Каплин

Среди других обещаний Каплина – создать немного-немало 5 миллионов рабочих мест! Вот только мало кто из кандидатов подкрепляет обещания планом действий: откуда появятся рабочие места, дешевый газ и тому подобное.

Читайте также: Кто из кандидатов в президенты может завоевать голоса украинцев, которые не определились

Главный радикал Олег Ляшко перед Новым годом оставил вилы, переоделся в Деда Мороза и пошел в детские сады. Хотя основным его электоратом так и осталось село. Ляшко обещает крестьянам поддержку – по 5 тысяч каждой семье, которая держит корову.



Олег Ляшко

Мир украинцам громче всех обещают пророссийские кандидаты, поэтому мир этот в основном – "русский". С ним идут на выборы бывшие регионалы Александр Вилкул и Юрий Бойко.

Действующий президент, в отличие от прошлой кампании, ничего нового пока не обещает. Скорее с помощью телевидения и билбордов пытается запечатлеть в головах избирателей, что все важные достижения страны, среди которых Томос, безвиз и окрепшая армия – это его личные достижения.



Порошенко главным достижением страны считает получение Томоса

И все это только первые ласточки президентской кампании. Сейчас зарегистрированы пять кандидатов, а до 31 марта их количество в бюллетене будет достигать полусотни. Единственный совет от экспертов: избирать на холодную голову человека, который представляет, куда должна двигаться страна и главное как, а не просто посевает обещаниями.