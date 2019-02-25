Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей

Китайске близняшки Лулу и Нана стали первыми в мире людьми с искусственно модифицированными генами. Это само по себе гигантское научное достижение и настоящий прыжок в эволюции человека. Но, как недавно выяснилось, там все намного серьезнее.

Новая раса людей

Ученого-генетика, который, фактически, создал этих девочек (став, в каком-то смысле, богом) зовут Цзянь-куй Хэ. После их появления на свет он объявил, что с помощью современных технологий привил Лулу и Нане врожденный иммунитет от заражения вирусом СПИДа, то есть ВИЧ.

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Китайские власти, узнав об этом эксперименте, провели расследование и подвердили, что генно-модицифированные девочки действительно появились на свет. Кроме того, они сказали, что еще одна женщина сейчас вынашивает ребенка в рамках того же исследования.



Цзянь-куй Хэ

Китай тут же объявил эту работу "неэтичной", и товарищ Хэ исчез в неизвестном направлении. В последний раз его видели в декабре 2018 года под охраной людей в штатском в гостинице его университета в Китае. Был человек – и пропал! В Китае такое случается. Но! Перед своим исчезновением Хэ сумел показать результаты исследования нескольким иностранным коллегам. Одним из них оказался американец Альсинио Силва из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. По его словам, доктор Хэ не только привил девочек от ВИЧ, но и, судя по всему, доктор Хэ вмешался в работу их мозга.

Он отредактировал ген под названием CCR5. Для обычного человека это название ни о чем не говорит. Но для ученого-генетика включается сигнал тревоги. CCR5 – это ген, отвечающий за память, когнитивные способности мозга и даже его восстановление после инсульта. Люди, у которых его работа заблокирована из-за естественных мутаций, голова работает лучше, чем у всех остальных. Проще говоря, у генетиков, знакомых с исследованием их китайского коллеги, есть очень сильное подозрение, что он попытался создать более совершенных людей.

Если это так, и если у него получилось, то Лулу и Нана, когда вырастут, станут намного умнее нас с вами. Память у них будет лучше, да и здоровье тоже. Неудивительно, что правительство Китая взяло его работу ученого свой полный контроль. Цзянь-куй Хэ, фактически, занялся созданием новой расы идеальных людей.

Видео: Цзянь-куй Хэ про Лулу и Нану

Я почти уверен, что через 10-15 лет исследований и экспериментов в этом направлении наш мир очень изменится. В Китае начнут появляться очень красивые, исключительно здоровые и нечеловечески умные дети, способные жить по 200 лет и работать за десяток обычных людей.

Мы с вами, наши дети и внуки тут же станем устаревшей, примитивной и малополезной версией человека. Все зависимости от цвета кожи, пола, религии, национальности и ориентации, мы окажемся своего рода неандертальцами, для которых есть один только удел – тихое вымирание. Люди точно разделятся на две главные касты – совершенных последователей Лулу и Наны и всех остальных. Что с этим делать, я, честно сказать, не знаю. Наверное, ничего уже не сделаешь.

Тем, кто хочет посмотреть, на что будет похоже это общество будущего, я еще раз могу посоветовать посмотреть фильм "Гаттака" – там это очень хорошо показано. Ну и наслаждайтесь жизнью, пока это возможно!

Видео: трейлер фильма "Гаттака"

Война за еду

В последние несоколько дней снова обострилась ситуация в Венесуэле – самой несчастной стране западного полушария. Там все дело в еде. Местный узурпатор и диктатор Николас Мадуро сделал очень интересную систему власти. Сначала он полностью убил местное сельхозпроизводство: просто раскулачивал всех, кто хоть что-то выращивал на земле. Кстати, Венесуэла, как и Украина, – одна из немногих стран на планете, где гражданин не может купить себе земли в своем же государстве.

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Так вот, местной еды в Венесуэле нет. Всю ее импортируют. Деньги для этого получают, продавая тяжелую венесуэльскую нефть злобным американцам. Из-за технических сложностей в больших объемах ее покупают только в США. Распределяет продукты среди населения власть. Лояльным армии и полиции она дает много еды. Тем городам, которые голосуют за президента – тоже что-то достается. А тем, кто Мадуро не любит, не остается ничего. Для них едиснтвенный шанс не умереть от голода – это уехать за границу.

Еда в Венесуэле со временем стала как наркотики: там действует черный рынок, вовсю идет контрабанда, едой занимается мафия и важные госчиновники. И это очень удобный инструмент давления на людей. Без еды никто не может жить. Отбери у человека еду – и он будет согласен на все, лишь бы ее вернуть.

И эта система худо-бедно работала до последнего времени. Мадуро чувствовал себя вполне уверенно. Но недавно все поменялось. США отказались покупать нефть из Венесуэлы и ввели санкции против тех, кто ее покупает. Мадуро остался без денег на покупку еды. Точнее, какие-то деньги у него есть, но на всю страну их совсем не хватает. В Венесуэле начался настоящий голод.



Николас Мадуро

И тут соперник Мадуро – международно признанный президент Хуан Гуайдо – говорит венесуэльцам: "А у меня еда есть!". И правда есть: США и страны Южной Америки вместе скинулись и купили для Венесуэлы огромное количество еды, лекарств и предметов первой необходимости. На границах этой страны стоят огромные караваны грузовиков, готовые привезти в Венесуэлу все это добро и раздать его людям.



Хуан Гуайдо

Мадуро, который отлично знает, как легко контролировать людей с помощью еды, понимает, что эти караваны означают его политическую смерть. Голодное население пойдет не за ним, а за его соперником, если у него есть еда. Даже если этим соперником будет Гитлер или сам Сатана. Ну а Гуайдо – очень симпатичный молодой человек без вредных привычек, а вовсе не диктатор и не убийца.

Попав в Венесуэлу, эта еда за секунду уничтожит власть Мадуро. Он сам говорит, что в караванах оружие. Зачем? Не нужно оружия! Если у человека голодают дети, он не об автомате мечтает, а о пачке макарон. И своим президентом он будет считать того, у кого есть макароны, а не автоматы. Мадуро же остался без американских денег. И без еды. Последний его жест отчания такой: он приказал армии и полиции охранять границы от гуманитарных караванов. Он буквально встал стеной между голодающими миллионами людей и их едой.

Отсюда и столкновения: голодные венесуэльцы изнутри штурмуют границу своей страны. Они понимают, что либо они сейчас получат еду и выживут, либо скоро умрут от голода. Мадуро в этой ситуации выглядит совсем некрасиво. Ранее он выдавал себя за защитника интересов бедных и голодных жителей страны. Теперь же его солдаты стреляют из пулеметов именно по этим людям.

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Я не большой специалист в диктаторском искусстве, но почему-то мне кажется, что если ты начинаешь стрелять в голодный народ, то любовь этого народа к тебе быстро остынет. А после этого твои дни, как диктатора, сочтены.

На горизонте появляется отставка и бегство или даже виселица. В общем, я думаю, что направление к границам Венесуэлы грузовиков с едой сделает для свержения режима Мадуро больше, чем даже возможная военная интервенция. Я почти уверен, что венесуэльцы скинут диктатора уже в этом году.