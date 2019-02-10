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      Мир не будет безопасней: НАТО не откажется от ядерного оружия, если оно останется в РФ и КНР

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      Мир не будет безопасней: НАТО не откажется от ядерного оружия, если оно останется в РФ и КНР
      Мир не будет безопасней: НАТО не откажется от ядерного оружия, если оно останется в РФ и КНР / morgenpost.de

      Североатлантический альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают Россия и Китай.

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что цель НАТО – мир без ядерного оружия, пишет Morgen Post.

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      Он также призвал Германию и других партнеров Альянса не отказываться от участия в ядерной программе США в Европе.

      Мир не станет безопаснее, если НАТО лишится всего своего ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие оставят или будут расширять свои ядерные арсеналы,
      – отметил Столтенберг.

      Сейчас на базе Люфтваффе в Бюхеле размещены около 20 американских атомных бомб типа В-61, каждая из которых в три-четыре раза мощнее тех, что были сброшены на Хиросиму.

      В ядерной сделке не может быть компромиссов по размещению ракет, как это предлагают немецкие депутаты. В НАТО считают, что Москва должна отказаться от угроз и применения силы, как это было с Украиной.

      США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".

      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

      Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

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      Теги: Новости политики Новости России Китай НАТО Ядерная безопасность Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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