Мир окажется на пороге холодной торговой войны из-за США и Китай

Мировое сообщество может столкнуться с холодной войной в сфере торговли, спровоцированной разногласиями между США и Китаем.

Об этом сказал министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, передает "Интерфакс-Украина".

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По его мнению, реальный риск заключается в том, что все будут вовлечены в холодную войну между Китаем и США. И все страны, в частности европейские, будут в проигрыше.

Эта открытая война в сфере торговли станет самоубийством для всей мировой экономики. Торговая война – не очень умный шаг,

– отметил министр.

По его словам, Китай должен сделать ряд уступок, в частности в том, что касается проблем кражи интеллектуальной собственности, ограниченного доступа на китайские рынки, уважения к международным нормам, свободы навигации в международных водах Южно-Китайского моря и вмешательства в политическую жизнь западных стран.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил, что китайская сторона должна кардинально изменить свою политику на мировой арене, если хочет избежать холодной войны с Соединенными Штатами.