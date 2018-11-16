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      Мир окажется на пороге холодной торговой войны из-за США и Китай

      63 Читати новину українською
      США-Китай
      США-Китай / Фото из открытых источников

      Мировое сообщество может столкнуться с холодной войной в сфере торговли, спровоцированной разногласиями между США и Китаем.

      Об этом сказал министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, передает "Интерфакс-Украина".

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      По его мнению, реальный риск заключается в том, что все будут вовлечены в холодную войну между Китаем и США. И все страны, в частности европейские, будут в проигрыше.

      Эта открытая война в сфере торговли станет самоубийством для всей мировой экономики. Торговая война – не очень умный шаг,
      отметил министр.

      По его словам, Китай должен сделать ряд уступок, в частности в том, что касается проблем кражи интеллектуальной собственности, ограниченного доступа на китайские рынки, уважения к международным нормам, свободы навигации в международных водах Южно-Китайского моря и вмешательства в политическую жизнь западных стран.

      Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил, что китайская сторона должна кардинально изменить свою политику на мировой арене, если хочет избежать холодной войны с Соединенными Штатами.

      Теги: Новости политики Новости США Китай
      Источник: 24 Канал
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