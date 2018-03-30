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День смеха: интересные факты про смех до 1 апреля

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1 апреля весь мир отмечает День смеха, который еще называют Днем дурака. В этот день принято подшучивать друг над другом, но так, чтобы было действительно смешно :).

Мы подобрали для вас 9 интересных фактов, которые убедят, что посмеяться все же следует ежедневно, а не только на 1 апреля.

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Шутки – не главная причина смеха, смех – это форма коммуникации

Психологи обнаружили, что мы больше смеемся, когда общаемся с друзьями. Вероятность смеха повышается в 30 раз, когда мы не одни.

Но самое интересное, что даже в общении мы все равно смеемся не над шутками: смех вызывают высказывания и комментарии, в которых на посторонний взгляд ничего нет смешного. Итак, смех – это форма коммуникации, а не реактивнаое поведение.

По научным данным, смех не так сильно связан с шутками, а скорее является формой социального поведения, которой мы пользуемся, чтобы показать людям, что относимся к ним дружелюбно и понимаем их.

Мозг отличает вынужденный смех от непринужденного

Человеческий мозг автоматически чувствует разницу между вынужденным и непринужденным смехом. Когда мы слышим вынужденный смех, активизируется зона, известная как медиальная передфронтальна кора головного мозга. Известно, что эта зона участвует в понимании эмоций других людей.

Это означает, что мы автоматически стараемся распознать, когда кто-то смеется вынужденно, даже если никто нам этого не поручал.

Смех заразителен

Результаты сканирования мозга показывают, что смех заразен. Даже во время сканирования, то есть в ситуации не слишком веселой, видно, что мозг реагирует на чужой смех – а именно, готовит мышцы лица к тому, чтобы смеяться.

И чем больше кто-то склонен "заражаться" смехом, тем лучше они умеют отличать вынужденный смех от непринужденного. Это позволяет предположить, что ответ смехом на смех – это не просто распространение "инфекции", а попытка понять значение смеха.

Знакомые люди забавнее чужаков

Тот факт, что смех стимулирует смех, объясняет, почему ведущий комедийного шоу не жалеет усилий на "разогрев" аудитории и поддержание позитивного настроя в перерывах между номерами. Впрочем, знакомство и предыдущие ожидания – лучшее основание для смеха.

Люди считают шутки более смешными, если слышат их от известных комиков.

"Интересно, я тоже слышу запах моркови!" – говорит один снеговик другому". Даже на бумаге эта шутка кажется смешной, если вы думаете, что автор – Джимми Карр (британский сатирик), а не Джейми Оливер (повар-телеведущий).

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Крысы, как и люди, хохочут от щекотки

Крысы – как и шимпанзе, и собаки – умеют смеяться. Но смеются они не над шутками. Они смеются во время игр, так же как и люди, чтобы показать свое счастье и укрепить отношения.

Это свидетельствует в пользу мнения, что человеческий смех развился из восклицаний во время игр – поведения, которое свойственно многим млекопитающим.

Отношения длятся дольше, если партнеры смеются

Мы пользуемся смехом вместе с теми, с кем чувствуем эмоциональную близость, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние. Разделить с кем-то хорошее настроение – это очень важно. И, возможно, смех еще важнее в сложных, угнетающих обстоятельствах.

Смех помогает измерить здоровье не только отдельных людей, но и отношений между людьми. Это один из критериев оценки наших социальных контактов и их влияния на нас.

Смех требует правильного момента

Разговаривая, люди всегда выбирают правильное время для смеха – после окончания предложения. Даже те, кто говорит на языке жестов, поступают так же – хотя, казалось бы, ничто не мешает им смеяться в течение всего беззвучного разговора.

Смех привлекательный

Можно ли смехом кого-то соблазнить? Согласно данным одного исследования, в объявлениях на сайтах знакомств чувство юмора упоминается чаще, чем ум, образование, профессия или сексуальная привлекательность.

Другое исследование показало, что мы оцениваем незнакомцев как более привлекательных, если они смеются над нашими шутками.

Некоторые вещи почти гарантированно вызывают смех

Ни одному комику еще не удалось найти такую ​​шутку, который заставил бы смеяться любого человека на земле, в любую эпоху. Но есть вещи, которые таки способны рассмешить кого угодно. Согласно исследованию, все люди начинают смеяться, когда смотрят видеозаписи сюжетов, где другие люди стараются не смеяться, когда это совершенно неуместно.

Теги: LifeStyle 1 апреля Курьезные новости
Источник: ВВС
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