Мир реагирует на эскалацию в Азовском море: в РФ грозят Киеву "тяжелыми последствиями"

Кремль призывает Украину "принять срочные меры" по обеспечению безопасности российской дипломатической миссии в Украине, чтобы избежать "тяжелых последствий".

Об этом заявила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс.

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Кроме того, в МИД РФ обратились ко "всем западным столицам", чтобы те "прекратили провокации".

Мы также обращаем внимание западных столиц, которые покровительствуют киевскому режиму, на необходимость направления своим подопечным срочного сигнала о прекращении провокационных действий,

– заявила представительница российского ведомства.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

Конфликт в Азовском море: видео