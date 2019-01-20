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      Мир сомневается в изменениях в Украине и ее обществе, – посол Франции об убийстве Гандзюк

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      Изабель Дюмон начала свою дипломатическую миссию в Украине в сентябре 2015 года
      Изабель Дюмон начала свою дипломатическую миссию в Украине в сентябре 2015 года / rbc.ua

      Посол Франции в Украине Изабель Дюмон отметила, что разочарована в расследовании убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

      Об этом дипломат сообщила во время интервью изданию "Новое время".

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      Дюмон рассказала, что гибель молодой активистки, которая боролась за свою страну, шокировала французов.

      Пострадал имидж государства. Ранее Украина воспринималась как страна, которая хочет изменений, в частности благодаря своему гражданскому обществу. Но убийство Екатерины Гандзюк вызывает сомнения по этому поводу,
      – объяснила посол.

      Изабель Дюмон убеждена, что внимание западных партнеров Украины наиболее сосредоточено именно на расследовании нападений на общественных активистов в Украине и наказании лиц, которые за этим стоят.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?
      31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, которых подозревают в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с поражением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "закончено умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      Убийство Екатерины Гандзюк: все, что следует знать​

      Напомним, в декабре 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уверял, что знает фамилию убийцы активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. По его словам, следствие его назовет тогда, когда будет достаточно доказательств.

      Теги: Новости Украины Новости Франции ГПУ Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 Канал
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