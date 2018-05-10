Миранда Керр во второй раз стала мамой

Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр 7 мая в 11:53 родила ребенка от своего мужа Эвана Шпигеля. Мальчик, по имени Харт, появился на свет в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщают на People.

Супруги решили дать имя Харт своему сыну в честь дедушки Эвана, который был очень известным адвокатом в Сан-Франциско. В официальном заявлении счастливое супружество поблагодарило всех поклонников за слова поздравления и поддержку.

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Слова не могут описать, как мы рады наконец познакомиться с нашим очаровательным сыном. Миранда хорошо себя чувствует, а Флинн очень рад стать старшим братом. Спасибо вам за добрые слова и теплые пожелания в течение этого особого времени,

– говорится в официальном заявлении Миранды и Эвана.

Миранда Керр и Эван Шпигель

Напомним, что Эван Шпигель, который является главным исполнительным директором Snapchat, женился на Миранде Керр в 2017 году. Это первый общий ребенок пары. Относительно Миранды, то после брака с актером Орландо Блумом, который длился только три года, у Керр остался семилетний сын Флинн.



Миранда Керр с сыном Флинном