22:27
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Миранда Керр во второй раз стала мамой

123 Читати новину українською
Миранда Керр
Миранда Керр / Фото из открытых источников

Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр 7 мая в 11:53 родила ребенка от своего мужа Эвана Шпигеля. Мальчик, по имени Харт, появился на свет в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщают на People.

Супруги решили дать имя Харт своему сыну в честь дедушки Эвана, который был очень известным адвокатом в Сан-Франциско. В официальном заявлении счастливое супружество поблагодарило всех поклонников за слова поздравления и поддержку.

Читайте также: Беременная Миранда Керр снялась в чувственной фотосессии и рассказала о личном

Слова не могут описать, как мы рады наконец познакомиться с нашим очаровательным сыном. Миранда хорошо себя чувствует, а Флинн очень рад стать старшим братом. Спасибо вам за добрые слова и теплые пожелания в течение этого особого времени,
– говорится в официальном заявлении Миранды и Эвана.

Миранда Керр и Эван Шпигель

Напомним, что Эван Шпигель, который является главным исполнительным директором Snapchat, женился на Миранде Керр в 2017 году. Это первый общий ребенок пары. Относительно Миранды, то после брака с актером Орландо Блумом, который длился только три года, у Керр остался семилетний сын Флинн.


Миранда Керр с сыном Флинном

Теги: LifeStyle Мода Дети Звездные мамы Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 185
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 307
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
368
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 539
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1365
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук