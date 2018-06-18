Миранду Керр впервые сфотографировали с новорожденным сыном: фото
Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр стала мамой во второй раз в начале мая. Она родила основателю Snapchat Эвану Шпигелю сына Харта.
Миранда не показывали маленького сына публике, но первые кадры модели с ребенком удалось сделать папарацци.
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На кадрах видно, как Керр вместе с мамой и сыном стоят на выходе из больницы в Санта-Монике и модель нежно целует маленького Харта.
Миранда Керр с мамой и маленьким сыном Хартом
Как известно, Керр родила второго сына 7 мая в госпитале Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Миранда также воспитывает 7-летнего сына Флинна от предыдущего брака с Орландо Блумом.
Об отношениях Миранды Керр и Эвана Шпигеля стало известно в июле 2015 года. А роскошная свадьба пары состоялась в мае прошлого года.