Новости о коронавирусе в Украине

Статистика COVID-19

Источник: Минздрав

Вчера, 12 января, в Украине обнаружили 10 046 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 1 676 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 191 пациент умер. Выздоровели 7 202 инфицированных.

Днем ранее Каннабис против COVID, иммунитет защитит от Омикрона

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

г. Киев – 997;

Винницкая область – 510;

Волынская область – 88;

Днепропетровская область – 362;

Донецкая область – 354;

Житомирская область – 367;

Закарпатская область – 413;

Запорожская область – 222;

Ивано-Франковская область – 983;

Киевская область – 376;

Кировоградская область – 64;

Луганская область – 98;

Львовская область – 949;

Николаевская область – 174;

Одесская область – 508;

Полтавская область – 431;

Ровненская область – 273;

Сумская область – 510;

Тернопольская область – 389;

Харьковская область – 560;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 367;

Черкасская область – 293;

Черновицкая область – 313;

Черниговская область – 350.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика! По состоянию на 13 января в Украине зарегистрировали 3 727 034 новых больных COVID-19. 3 537 826 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, недуг унес жизни 97 928 жителей страны.

Сколько украинцев сделали бустерную дозу COVID-вакцины

Источник: Минздрав

Вчера, 12 января, прививки против COVID-19 получили 102 580 человек. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу – 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.

Всего в стране вакцинировали 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, еще 14 152 238 – две дозы. Дополнительную дозу сделали 8 088 человек, а бустерную – 56 178.

Какие препараты выбирали украинцы:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 456 042,

Coronavac – 4 832 029,

AstraZeneca – 1 626 845,

Moderna – 1 486 385,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канал

3 области Украины находятся в оранжевой зоне карантина

Источник: Минздрав

В оранжевую зону карантина попали Сумская и Херсонская области. Сегодня в список добавили Ивано-Франковскую область.

В Ивано-Франковской области Коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе составляет 21,1% при максимальной норме 20%. Остальные показатели, в том числе уровень госпитализации, в пределах нормы. Уровень заболеваемости COVID-19 в области составляет 273 на 100 тысяч населения.

Коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе составляет 21,1% при максимальной норме 20%. Остальные показатели, в том числе уровень госпитализации, в пределах нормы. Уровень заболеваемости COVID-19 в области составляет 273 на 100 тысяч населения. В Сумской области , которая также находится в оранжевой зоне карантина, коэффициент выявления случаев инфицирования несколько выше и составляет 24,8%.

, которая также находится в оранжевой зоне карантина, коэффициент выявления случаев инфицирования несколько выше и составляет 24,8%. А вот показатели Херсонской области полностью нормализовались.

В других областях Украины и Киеве установлена ​​желтая зона карантина. Уровень заболеваемости по стране – 174 на 100 тысяч населения. В то же время оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек.

Коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 10,8% при норме ≤20%/<4%.

Между тем, охват тестирования находится на уровне 921 при минимальной норме 300 на 100 тысяч населения.

Уровень госпитализаций из-за COVID-19 достаточно низкий – 26,3 при максимальной норме 60 на 100 тысяч населения. Динамика уровня госпитализаций тоже невысока – 15,5% при допустимой норме в 50%. Загруженность коек с кислородом тоже невысока и составляет 22,1% (допустимая норма – 65%).

Зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрав

В Минздраве опубликовали актуальные данные о штамме Омикрон

Источник: Минздрав

Омикрон быстро вытесняет штамм Дельта, становясь доминирующим в мире. Но данные по госпитализациям не окончательны, поэтому до сих пор трудно сказать, насколько опасен новый вариант.

Сравнение Омикрона с Дельтой

Омикрон чаще приводит к инфицированию в домашних очагах по сравнению со штаммом Дельта. Новый штамм имеет меньший период инкубации . В среднем он составляет 3 суток.

. В среднем он составляет 3 суток. Также Омикрон в 2,9 раза инфекционнее.

Омикроном чаще болеет молодежь.

Возрос риск повторного заражения. В случае с Дельтой он составлял около 2,5%, для Омикрона – 13%.

Снизился риск госпитализаций. Хотя рост количества заражений может вызвать большую нагрузку на медицинскую систему.

Риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для Омикрона вполовину меньше, чем для Дельты.

Лишь у 0,6% больных Омикроном были госпитализированы, по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.

Как проверить пригодность COVID-вакцины

Источник: 24 канал

В комментарии сайту 24 канала Александр Заика, руководитель отдела иммунизации Центра общественного здоровья объяснил, как украинцам в пункте прививок проверить, пригодна ли вакцина от коронавируса для применения.

Каждый из посетителей, который пришел в пункт прививки вакцинироваться против коронавируса, имеет право запросить и ознакомиться с такими документами на вакцину:

сертификаты на вакцину против COVID-19;

документ о государственной регистрации лекарственного средства (медицинского иммунобиологического препарата) под обязательства экстренного медицинского применения;

инструкцию по применению.

Подробности Как проверить пригодность COVID-вакцины: инструкция Минздрава

Новости о коронавирусе в мире

В мире обнаружили более 3 миллионов COVID-больных за сутки

Источник: ВОЗ

В мире впервые обнаружили более 3 миллионов больных коронавирусом в течение суток. По данным ВОЗ, количество новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 395 785, летальных случаев – на 7 735.

Это самый большой показатель заболеваемости за сутки. Предыдущий рекорд зафиксировали 6 января, когда в течение 24 часов в мире зафиксировали 2 618 130 новых случаев заражения.

5 стран с самой высокой заболеваемостью

Больше всего подтвержденных случаев заражения обнаружено в США – 61 332 277. На втором городе Индия – 36 070 510, Бразилия – 22 558 695, Великобритания – 14 732 598, Франция – 12 246 358.

Лидеры по смертности

Больше всего больных коронавирусом умерло в США (833 519). Далее следуют Бразилия (620 091), Индия (484 655), Россия (318 432) и Мексика (300 573).

Словения усиливает ограничения для иностранцев из-за COVID

Источник: сайт полиции при МВД Словении

В стране для всех иностранцев сокращают срок действия результатов ПЦР-теста до 48 часов с момента забора анализа, а результаты экспресс-теста на антиген – до 24 часов.

При этом условия вакцинации и выздоровления от коронавирусной инфекции остаются неизменными.

Также Словения сокращает продолжительность домашнего карантина с 10 до 7 дней. Те лица, которые желают досрочно прекратить самоизоляцию, должны получить отрицательный результат ПЦР-теста. Впрочем, провести его можно не раньше, чем на 5 день после начала.

Израиль планирует COVID-вакцинацию младенцев

Источник: Times of Israel

Израиль готовится вакцинировать против коронавируса детей начиная с 6-месячного возраста. Об этом заявили чиновники здравоохранения. Вакцинация малышей может начаться уже в апреле.

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