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Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от матча Хорватии и Англии

210 Читати новину українською
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич / Антикорр

Уже в среду, 11 июля, станет известно имя второго финалиста Чемпионата мира, который сыграет против сборной Франции. Бывший тренер сборной Украины, а теперь глава Комитета национальных сборных команд Федерации футбола Украины Мирон Маркевич рассказал, кому он симпатизирует в паре Хорватия – Англия, чем его удивил хорват Никола Калинич и какое преимущество на стороне сборной Англии.

– Хорватия в полуфинале способна победить англичан?

– Способна. А вообще считаю, что в обоих полуфиналах сошлись абсолютно равные по силам соперники. Спрогнозировать победителей просто нереально. Разве попадем пальцем в небо. В полуфинал попали действительно самые достойные.

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– Выглядит, что по сравнению с англичанами у хорватов не слишком большая глубина состава. Учитывая, что команда Златко Далича провела два матча по 120 минут и с сериями пенальти, этот фактор может сказаться.

Вроде и так, но глубина состава – это не всегда позитив. Когда в обойме много равноценных футболистов, у тренера появляется дополнительный забота. Он вынужден определяться – и не всегда решения бывают оптимальными. Понятно, что среди тех, кто не попадает в состав, могут быть недовольные. А когда имеешь под рукой основу сиз 12-13-ти футболистов, то концентрируешься только на том, чтобы правильно настроить команду. Самое главное, чтобы игрокам хватило физических кондиций. Вот с этой точки зрения опасения немного есть. Потому матч против России в четвертьфинале был для хорватов изнурительным со всех точек зрения – физической и психологической. Хотя в целом составы практически равные.

– Но даже по матчу с Россией было заметно, что нападающему Марио Манджукичу в концовке игрового времени было крайне трудно. Однако заменить его после инцидента с Николой Калиничем на старте чемпионата почти некем. Вы работали с Николой в "Днепре". Вас не удивило то, что он сделал в сборной?

– Признаюсь, не ожидал такого от Калинича. Да, когда пришел в "Днепр", мне говорили, что это парень с характером, который не очень любит, когда его не ставят в состав. Но у меня с Николой не было никаких проблем. В конце концов, он был у нас основным нападающим. Да, конкурировал с Евгением Селезневым, но если был готов идеально, то постоянно играл. У нас тогда в "Днепре" с нападением проблем вообще не было. Три равноценных форварда – Калинич, Селезнев, а был еще Роман Зозуля, которого даже переводил на правый фланг, чтобы не держать на скамейке... Конечно, Никола сборной Хорватии помог бы.

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– Англичане в предыдущих поединках играли не менее содержательно, чем хорваты. Но команда у Гарета Саутгейта – одна из самых молодых на чемпионате. Не будет ли это недостатком в решающих матчах?

– Важно, что английская сборная действительно очень дисциплинированная, обладает хорошей тактической выучкой. Ничего лишнего футболисты себе не позволяют. А что молодые? Люди играют в сильнейшей лиге мира. Вряд ли их чем-то удивишь или испугаешь. Гарри Кейн, Делле Али или Рахим Стерлинг сыграли уже столько серьезных и важных матчей, что никакая ответственность их не испугает. Это мастера серьезного уровня, лидеры своих клубов. Конечно, определенного мандража исключать нельзя. Но сомневаюсь. Англия играет в практичный футбол, ищет свои моменты и очень организованно действует рядом с собственными воротами. Англичанам очень трудно забить.

Полное интервью с Мироном Маркевичем читайте по ссылке.

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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