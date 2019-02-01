Мирону Маркевичу – 68: самые интересные фразы легендарного тренера

1 февраля известный украинский тренер Мирон Маркевич празднует 68-летие. На протяжении длительной карьеры футбольного тренера Мирон Богданович возглавлял такие украинские клубы, как "Карпаты", "Металлист" и "Днепр". Маркевич является одним из самых успешных украинских тренеров современности.

Вместе с "Металлистом" Маркевич завоевывал серебряные и бронзовые награды чемпионата Украины. Бронзовые награды Мирон Богданович получал также с "Карпатами" и "Днепром". Наибольшего успеха Маркевич достиг в 2015 году, когда вывел в финал Лиги Европы "Днепр".

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Бывшему тренеру сборной Украины принадлежит большое количество интересных высказываний о футболе, игроках и не только.

Маркевич о нынешнем "Динамо" Киев

Если братья Суркисы по разным причинам не могут содержать "Динамо", то пусть продадут или отдадут его и не мучаются. Зачем придумывать разные схемы? "Динамо" – символ Украины. Чтобы им управлять – нужен настоящий управленческий талант. И не нужно все валить на тренеров и менять их каждый сезон. Кто, например, набрал игроков в этот состав? Это же позор, а не "Динамо". Когда мы последний раз видели "Динамо", которым гордились? В 1999 году, почти 20 лет назад. Все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и, как говорит сейчас молодежь, достигла дна.

О харьковском "Металлисте"

"Металлист" в свое время просто уничтожили. Мы могли наделать шума в Лиге чемпионов, но нас просто уничтожили.

Когда пришел Курченко, то сразу же продал Тайсона. Для меня это многое означало. Я понимал, что этому человеку не нужен футбольный клуб – разве как игрушка. Я должен был доработать чемпионат – мы как раз боролись за чемпионство. А потом уже и ушел. Работать там не было никакого смысла.



Фото: Днепр

Про Романа Безуса

Если честно, всем будет лучше – и самому Роману, и команде – если он уйдет в аренду. Создается впечатление, что Безус находится на своей волне, ничего вокруг не слышит и не видит.

Он не может понять, что сейчас деградирует как футболист, при чем началось это достаточно давно. Я же не могу понять – он этого не осознает или просто не хочет осознать?

Ну а драка на матче с Франкфуртом не поддается никакому объяснению... В первую очередь Безусу необходимо самому разобраться в себе.

О переходе Ярослава Ракицкого в "Зенит"

Ракицкому надо было доигрывать в "Шахтере". В 29 лет нет никакого смысла куда-то идти. С его стороны это ошибка, с какой стороны не смотри – это ошибка. Тем более перейти в "Зенит".

Я уверен, что ему надо было доигрывать в донецком клубе и не искать себе каких-то других вариантов

О работе в России

Сейчас я в России никогда бы не стал работать. Футболисты и тренеры знают, что они на виду. Я тоже мог поехать в Россию, меня давно приглашали. Но сейчас это просто нереально. Потому что у нас идет война. Сколько ребят погибло. От этого никуда не денешься. Сейчас было бы неправильно там работать. Возможно, когда-то все изменится. Опять будут, как говорится, "братские народы". Но я в это не верю. Особенно сейчас. Россия сейчас та страна, которая мне безразлична.

Я отношусь к этому негативно. Смотреть футбол – одно, ехать туда – совсем другое. Надо различать эти вещи.



Фото: Getty Images

Существует мнение, что война в Украине никому не нужна, и люди умирают там бесполезно. Согласны?

Совсем нет. Так говорят провокаторы. Если бы эта война была никому не нужна, то российских военных не было бы на Донбассе. Если бы наши ребята не были там, то мы бы с вами, может, сейчас здесь и не сидели. Там молодые люди преимущественно. Сидят ребята по 25 лет и рискуют жизнью.

О возвращении Крыма и Донбасса

Слабо верю, что это можно сделать в ближайшие годы. Хотя хочется. Надо понимать, что люди, которые там, не сильно в восторге от Украины. Надо открыто об этом говорить и не выдумывать. Из десяти двое за Украину – у остальных другие взгляды.

О деньгах

Деньги – это всегда второе дело. Первое – любовь к футболу. Вот если футболист на первое место ставит именно игру, а лишь потому – финансы, тогда такие футболисты очень ценны.

Считаю, что деньги нужно зарабатывать, а не просто получать. Не должны быть высокие зарплаты, нужно сделать акцент на премиальных. Тогда у футболиста будет стимул работать и отрабатывать эти деньги на поле.

Об украинском футболе

Нужно время. Я сидел и думал, что можно было бы сделать, но понимаю, что нет ни одного 100-процентного метода. Надо, чтобы создавались условия, чтобы люди вкладывали деньги в футбол, чтобы в каждом городке была такая академия, как в Винниках. Если так будет, то будут рождаться таланты. Важно, чтобы когда они станут профессиональными футболистами, ехали заграницу в сильные команды. Важно, чтобы наши команды хорошо играли в Европе – а сейчас, кроме "Шахтера" и "Динамо", трудно на кого-то рассчитывать.

Сейчас как раз время молодых игроков, молодых наставников, они должны своей профессиональной работой поднимать украинский чемпионат. У них карт-бланш. Мне, кстати, эта ситуация чем-то напоминает начало 90-х, когда на заре независимости пытались держать марку чемпионата Украины, который только возник. Но самое важное в это время – это уделить максимальное внимание детским футбольным школам, иначе в будущем ничего не получится.



Сейчас наступил переходный период, но вскоре мы начнем маленькими шажками двигаться вперед. Просто то, что есть сегодня, и то, что было у нас несколько лет назад, – это небо и земля. Но мы живем в такое время, что надо радоваться хотя бы такому чемпионату. Повторюсь, это нужно пережить.

О Александре Рыкуне

Я могу сказать, что такого футболиста, как Рыкун у меня не было. При том, что были Хавьер, Соса, но такого как Рыкун…

Это не передать. Он спиной все видел. Был технически подготовленным... Те передачи, которые он отдавал, ни один потом не мог такого сделать, хотя были очень серьезные исполнители.

Я просто жалею, что я не взял его в "Металлист", когда мы серебряные медали выиграли.

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