Миротворческий план Путина по Донбассу – ловушка, – бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен

Если бы Украина согласилась на миротворческую миссию на Донбассе на условиях президента России Владимира Путина, она бы попала в ловушку.

Такое мнение высказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Deutsche Welle.

"То, как это представил Путин – провальная идея. Его план мог бы стать ловушкой, ведь он предлагает миротворческую миссию с ограниченным мандатом. Его план – миротворцы могут находиться только на линии соприкосновения, иными словами – на границе между свободной Украиной и оккупированной территорией. И их единственная задача – защита мониторинговой миссии ОБСЕ ", – заявил Андерс Фог Расмуссен.

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При этом. по словам бывшего генсека НАТО, именно миротворческий контингент может стать тем механизмом, который позволит воплотить минские соглашения.

Стоит отметить, что Андерс Фог Расмуссен предложил свой вариант размещения миротворцев ООН на Донбассе.

"Я предлагаю мощную миротворческую миссию, которая получит расширенный мандат и будет контролировать границу между Украиной и Россией. Это необходимо для прекращения пересечения границы солдатами и переброски военной техники со стороны России", – отметил бывший глава НАТО.