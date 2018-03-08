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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Миротворческий план Путина по Донбассу – ловушка, – бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен

572 Читати новину українською
Андерс Фог Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен

Если бы Украина согласилась на миротворческую миссию на Донбассе на условиях президента России Владимира Путина, она бы попала в ловушку.

Такое мнение высказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Deutsche Welle.

"То, как это представил Путин – провальная идея. Его план мог бы стать ловушкой, ведь он предлагает миротворческую миссию с ограниченным мандатом. Его план – миротворцы могут находиться только на линии соприкосновения, иными словами – на границе между свободной Украиной и оккупированной территорией. И их единственная задача – защита мониторинговой миссии ОБСЕ ", – заявил Андерс Фог Расмуссен.

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При этом. по словам бывшего генсека НАТО, именно миротворческий контингент может стать тем механизмом, который позволит воплотить минские соглашения.

Стоит отметить, что Андерс Фог Расмуссен предложил свой вариант размещения миротворцев ООН на Донбассе.

"Я предлагаю мощную миротворческую миссию, которая получит расширенный мандат и будет контролировать границу между Украиной и Россией. Это необходимо для прекращения пересечения границы солдатами и переброски военной техники со стороны России", – отметил бывший глава НАТО.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Миротворческий контингент НАТО Андерс Фог Расмуссен
Источник: 24 Канал
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