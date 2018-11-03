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      Миротворцы на Донбассе: Порошенко хочет приобщить к миссии еще одну страну

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      Порошенко предложил Турции присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе
      Порошенко предложил Турции присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко предложил Турции принять участие в составе будущей миротворческой миссии под мандатом ООН на территории Донбасса, где проходит российско-украинская война.

      Об этом украинский глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с главой Турции в Стамбуле, передает "Укринформ".

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      Порошенко отметил, что предложил Эрдогану активизировать диалог между Украиной и Турцией, в частности поддержать решение о размещении миротворцев в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН.

      Мы доверяем Турции и будем счастливы видеть, если бы Турция приняла участие в установлении мира на Донбассе через размещение своей миротворческой миссии в составе миссии ООН,
      – отметил Порошенко.

      Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина вместе с США, Францией и Германией готовит проект резолюции о введении на Донбасс миротворческой миссии ООН, который внесут в Совет безопасности. Представитель Украины на переговорах в Минске Евгений Марчук отметил, что Россия предлагает в качестве миротворцев ООН на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки.

      Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Реджеп Эрдоган Новости Турции Миротворческий контингент
      Источник: 24 Канал
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