20:44
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
27°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Миротворцы на Донбассе: Порошенко озвучил сценарий, на который должен согласиться Россия

251 Читати новину українською
Россия должна согласиться на развертывание миссии ООН на всей территории Донбасса
Россия должна согласиться на развертывание миссии ООН на всей территории Донбасса / Фото из открытых источников

Российская Федерация должна согласиться на введение миротворческой миссии ООН на территории всех временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, включая и неконтролируемый участок российско-украинской границы.

Об этом заявил Петр Порошенко на совместном брифинге с главой Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе, передает пресс-служба Президента Украины.

Читайте также: "Путин боится введения миротворцев на Донбасс": в Меджлисе назвали причину

Кремль должен принять развертывание многонациональной миротворческой операции под руководством ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией,
– отметил глава государства.

Кроме того, по мнению украинского президента, единственным способом изменения ситуации на Донбассе является опечатка неконтролируемой части российско-украинской границы с государством агрессором и обеспечение имплементации Минских соглашений.

 

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?
Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Петр Порошенко Саммит Украина – ЕС Минские договоренности Война на Донбассе Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хактивист про кибербезопасность Украины: Нельзя повысить эффективность пустоты
сегодня, 19:01 Хактивист про кибербезопасность Украины: Нельзя повысить эффективность пустоты
Євгенія Мазур 121
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сегодня, 17:16 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 191
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
117
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
сегодня, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сегодня, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 712
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук