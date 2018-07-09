Миротворцы на Донбассе: Порошенко озвучил сценарий, на который должен согласиться Россия

Российская Федерация должна согласиться на введение миротворческой миссии ООН на территории всех временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, включая и неконтролируемый участок российско-украинской границы.

Об этом заявил Петр Порошенко на совместном брифинге с главой Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе, передает пресс-служба Президента Украины.

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Кремль должен принять развертывание многонациональной миротворческой операции под руководством ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией,

– отметил глава государства.

Кроме того, по мнению украинского президента, единственным способом изменения ситуации на Донбассе является опечатка неконтролируемой части российско-украинской границы с государством агрессором и обеспечение имплементации Минских соглашений.

Кремль повинен прийняти розгортання багатонаціональної миротворчої операції під керівництвом ООН на всій тимчасово окупованій території Донбасу, включаючи кордон з Росією. pic.twitter.com/H7nWbB24cb — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июля 2018 г.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?

Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".