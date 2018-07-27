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Миротворцы на Донбассе: у Порошенко объяснили, почему не согласятся на сценарий Путина

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Луценко прокомментировала ввод миротворцев на Донбасс
Луценко прокомментировала ввод миротворцев на Донбасс / Фото из открытых источников

Миротворческие силы ООН не могут быть введены на оккупированный Донбасс только для защиты сотрудников ОБСЕ на линии разграничения, как это предлагает Россия, а должны зайти на всю территорию региона, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы. Это нужно для того, чтобы РФ не могла поставлять оружие и военных на Донбасс и Луганщину.

Об этом заявила представитель президента в Верховном Совете Ирина Луценко в интервью "Сегодня".

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Путин по-прежнему утверждает, что миротворцы должны защищать только сотрудников ОБСЕ на линии разграничения. Мы настаиваем, что они должны быть и на самих временно оккупированных территориях, а также на границе с РФ, чтобы Россия не могла поставлять в зону конфликта боевиков и оружие. Даже если взять формулу "их там нет", в смысле ВС РФ, то туда заходят инструкторы, бывшие военные вроде группы Вагнера и так далее. Это надо прекратить, если хотим мира,
– подчеркнула чиновница.

Она отметила, что украинская сторона продолжает работать над дорожной картой, и ее в этом поддерживают миссия ОБСЕ, участники Нормандского формата, и США.

"Дорожная карта должна дать ответы на множество конкретных вопросов: где будут миротворцы, где держать оружие, как будет происходить разминирование. Ведь на Донбассе заминировано около 6000 квадратных километров территории. Минные ловушки – в детских игрушках, садах, школах, сараях, туалетах. С чего начинать разминирование, как очищенные территории будут охраняться? А когда дойдем до выборов, как будет гарантироваться безопасность представителей партий, СМИ, наблюдателей?", – отметила Луценко.

По словам представительницы Порошенко, миротворческая миссия должна войти на оккупированный Донбасс только при условии отстаивания интересов Украины.

"Украина активно готовится к приходу миротворцев и к возвращению Донбасса. Но это должно произойти не любой ценой, а только при условии отстаивания украинских интересов, путем нашей победы в переговорно-дипломатическом процессе", – подчеркнула Луценко.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса не происходит из-за блокировки этого вопроса Россией, несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума и выступала гарантом безопасности Украины. Поэтому, по словам главы государства, Россия должна объяснить всему миру, почему они против.

Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости Украины ОБСЕ Война на Донбассе Миротворческий контингент Новости политики Новости России Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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