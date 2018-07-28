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Миротворцы на Донбассе: в ОБСЕ назвали условие, при котором поддержат введение миссии

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В ОБСЕ прокомментировали идею введения миротворцев на Донбасс
В ОБСЕ прокомментировали идею введения миротворцев на Донбасс / Фото из открытых источников

ОБСЕ поддержит идеи относительно введения миротворческой миссии на территорию оккупированного Донбасса при условии, что она зарекомендует себя способной помочь решить этот вооруженный конфликт.

Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на пресс-брифинге в Краматорске, передает "Укринформ".

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Я эту идею буду поддерживать в том случае, если действительно она зарекомендует себя как способная помочь в реальности привести к решению этого конфликта. Я могу сказать, что ОБСЕ как организация будет очень заинтересована в том, чтобы оказать всяческую поддержку этой идее... ОБСЕ способна многое привнести со своей стороны, и мы, конечно, будем рады участвовать в планировании с самого начала,
– сказал он.

Также, генсек ОБСЕ отметил, что это возможно путем продолжения работы специальной мониторинговой миссии.

"Мы также можем предложить дополнительный гражданский компонент миссии, если в этом будет потребность. И возможно, если это будет поддержано странами-участницами, то можно даже говорить о совместной миссии с участием ООН", – добавил Гремингер.

Кроме того, он пояснил, что пока концепции размещения подобной миротворческой миссии на Востоке Украины "очень разнообразны", и сейчас самое сложное прийти к общему пониманию того, какой должна быть эта миссия, "что именно нужно".

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос о том, какой концепции придерживается именно он, представитель ОБСЕ сказал, что как генеральный секретарь может делать только какие-то предположения.

"Это больше уровень обсуждения Нормандской четверки. Также общение на эту тему, относительно закрытое, идет между специальным представителем Госдепартамента США Куртом Волкером и советником президента РФ Путина господином Сурковым. Мне кажется, именно в рамках этих форматов надо выходить на взаимное понимание, перед тем, как мы потом сможем запустить официальные переговоры в рамках Совбеза ООН", – подытожил Гремингер.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса не происходит из-за блокирования этого вопроса Россией, несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума и выступала гарантом безопасности Украины. Поэтому, по словам главы государства, Россия должна объяснить всему миру, почему они против.

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся по обязательному согласию сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Миротворческий контингент ООН ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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